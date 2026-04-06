Thuê bao di động phải thực hiện sinh trắc học từ 15/4

Các thuê bao di động sẽ phải xác thực 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Quy định có hiệu lực từ 15/4. Các thuê bao đã dùng số điện thoại chính chủ đăng ký VNeID cấp độ 2 không phải sinh trắc học.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc xác thực thuê bao di động. Theo đó, người dùng di động phải thực hiện xác thực 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt; bảo đảm trùng khớp với dữ liệu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước đã được xác thực chính xác, do cơ quan Công an cấp.

Việc xác thực được thực hiện thông qua một trong bốn hình thức gồm trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm giao dịch do nhà mạng uỷ quyền, riêng với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch.

Với số thuê bao thứ hai trở lên, khi đăng ký, kích hoạt, người dùng phải xác thực thông qua mã xác thực một lần (mã OTP) gửi đến SIM đăng ký, kích hoạt trước đó. Với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại), thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học.

Từ ngày 15/4, các thuê bao di động phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, quy định với thuê bao thay đổi thiết bị điện thoại áp dụng từ ngày 15/6/2026. Tuy nhiên, không phải tất cả các thuê bao di động đang sử dụng đều phải thực hiện việc xác thực lại thông tin thuê bao theo Thông tư này.

Đối với các thuê bao di động đã dùng chính số điện thoại để đăng ký ứng dụng VNeID cấp độ 2 sẽ không phải thực hiện sinh trắc học khuôn mặt ,trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối. Trường hợp người dùng không phải là chính chủ của thuê bao di động, nhà mạng có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 05 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông tin qua Ứng dụng VNeID về việc cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng. Mỗi ngày ít nhất một lần, nhà mạng có trách nhiệm yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trường hợp cá nhân đang sử dụng số thuê bao không thực hiện theo yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi gọi thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực thông tin thuê bao sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông. Đối với các thuê bao còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) và gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao; Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Theo tienphong.vn