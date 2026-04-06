Chú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên

Những năm gần đây, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn được giao. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đơn vị còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình gây nuôi hợp pháp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Xác định động vật hoang dã là một phần quan trọng trong hệ sinh thái, có giá trị lớn về đa dạng sinh học và môi trường, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ động vật hoang dã.

Cùng với đó, đơn vị chủ động rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc kết hợp giữa bảo tồn và phát triển kinh tế đã từng bước tạo chuyển biến tích cực, giúp người dân vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh Ba hướng dẫn chủ cơ sở gây nuôi động vật hoang dã hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình nuôi cầy hương của anh Nguyễn Quang Trung, khu 4, xã Liên Minh. Trước đây, anh Trung từng có thời gian gây nuôi cầy hương tại Vũng Tàu, tích lũy kinh nghiệm trong chăm sóc, sinh sản và phòng bệnh. Năm 2022, anh trở về quê hương phát triển mô hình.

Thời gian đầu, do điều kiện còn hạn chế, quy mô nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi kỹ thuật và được Hạt Kiểm lâm Thanh Ba hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đăng ký gây nuôi, mô hình dần đi vào ổn định. Từ số ít cá thể ban đầu, đến nay đàn cầy hương của gia đình đã phát triển lên hơn 200 con, cùng với 20 cá thể cầy vòi mốc.

Theo anh Trung, để nuôi cầy hương hiệu quả, cần đảm bảo môi trường sống phù hợp và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chuồng trại phải thoáng mát, sạch sẽ, hạn chế tiếng ồn và ánh sáng mạnh do tập tính sống về đêm của loài. Thức ăn chủ yếu là hoa quả kết hợp bổ sung đạm; đồng thời chú trọng theo dõi sức khỏe, phòng bệnh định kỳ.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, tỷ lệ sinh sản cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Hiện mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 300 triệu đồng. Mô hình không chỉ cải thiện đời sống kinh tế mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Điều đáng ghi nhận là toàn bộ hoạt động gây nuôi của gia đình đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cá thể đều có nguồn gốc rõ ràng, được đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp mô hình phát triển bền vững, tránh những rủi ro liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện nay Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đang quản lý có hơn 20 hộ gia đình tham gia hoạt động gây nuôi động vật rừng. Trong đó có nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được quy định trong các phụ lục quốc tế và pháp luật Việt Nam, cùng với các loài động vật rừng thông thường. Tổng số cá thể được quản lý lên tới gần 7.000 con.

Để đảm bảo các hoạt động này diễn ra đúng quy định, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Cán bộ kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở gây nuôi, hướng dẫn người dân thực hiện việc kê khai, đăng ký nguồn gốc, cập nhật sổ sách theo dõi.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

Mô hình nuôi cầy hương của gia đình anh Nguyễn Quang Trung ở khu 4, xã Liên Minh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Âu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Ba cho biết: Việc phát triển các mô hình gây nuôi hợp pháp không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Thanh Ba tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kiểm tra, giám sát các cơ sở gây nuôi; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất theo hướng bền vững, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các ngành chức năng sẽ được tăng cường nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, điển hình như mô hình của anh Nguyễn Quang Trung được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần lan tỏa hiệu quả trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận các mô hình kinh tế hợp pháp gắn với bảo tồn thiên nhiên, ý thức bảo vệ tài nguyên rừng được nâng lên rõ rệt. Từ đó, hạn chế tình trạng khai thác, săn bắt trái phép, chuyển sang phát triển bền vững các loài động, thực vật rừng.

Có thể khẳng định, công tác quản lý, bảo tồn động vật hoang dã tại Hạt Kiểm lâm Thanh Ba đang từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực. Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng kiểm lâm cùng sự đồng thuận của người dân đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Hoàng Hương