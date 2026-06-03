Đà Bắc khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

“Phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá, thu hút đầu tư là động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế là nhiệm vụ trọng tâm để Đà Bắc bứt phá trong giai đoạn mới”. Đây là khẳng định của đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ địa phương trong việc tạo lập những động lực phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Một góc khu vực trung tâm xã Đà Bắc.

Năm 2025, xã Đà Bắc hoàn thành và vượt mức 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng phát triển và hiệu quả khai thác các nguồn lực.

Ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các nghị quyết chuyên đề theo hướng cụ thể, sát thực tiễn. Mỗi nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông được xác định là lĩnh vực đột phá nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực thu hút đầu tư. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đi qua địa bàn xã với chiều dài hơn 5,2km là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân. Đến nay, 356 trong tổng số 360 hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Tiểu khu Tày Măng rất phấn khởi trước chủ trương đầu tư tuyến cao tốc. “Khi công trình hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, thời gian kết nối với các trung tâm kinh tế được rút ngắn, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch quanh khu vực hồ Hòa Bình, mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc cho biết: “Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược của địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, xã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. Bên cạnh tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông quan trọng như tuyến Vầy Nưa - Tiền Phong và tuyến Đà Bắc cũ đi Thanh Sơn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực”.

Mô hình sử dụng công nghệ số trong sản xuất rau củ quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Cùng với đầu tư hạ tầng, Đà Bắc tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng về nông nghiệp, du lịch cộng đồng và cảnh quan sinh thái lòng hồ Hòa Bình. Nguồn lực được ưu tiên cho các tuyến đường liên thôn, liên vùng sản xuất gắn với các điểm du lịch; đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng công nghệ số là một trong những điểm sáng của địa phương. Ông Xa Kỳ Đông - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ cung ứng thực phẩm Đà Bắc cho biết: “Toàn bộ quy trình từ ngâm ủ phân bón, làm đất đến chăm sóc cây trồng đều được ghi chép, quản lý đầy đủ trên hệ thống. Nhờ kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, sản phẩm của hợp tác xã đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện nay, nhiều đơn vị đã liên kết với hợp tác xã để đưa sản phẩm vào trường học, siêu thị; đồng thời từng bước mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu”.

Bám sát các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đà Bắc đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Cán bộ được phân công bám cơ sở, trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn và giải quyết thủ tục hành chính.

Đà Bắc Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Thu hút đầu tư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nguồn lực cho tăng trưởng, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 11 triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời chú trọng công tác quy hoạch để tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Theo đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc, địa phương ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, các dự án du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Hiện nay, trên địa bàn đã có nhà đầu tư triển khai dự án khu du lịch suối khoáng kết hợp sân golf với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Xã đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm được triển khai.

Từ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ xã, sự năng động của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, những nguồn lực phát triển tại Đà Bắc đang từng bước được khơi thông. Đột phá về hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và tăng cường thu hút đầu tư đang tạo nên động lực tăng trưởng mới. Đây là cơ sở quan trọng để Đà Bắc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Thuật