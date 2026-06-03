Nguồn vốn chính sách đồng hành cùng khát vọng vươn lên

Dòng vốn cho vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Ba phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính mà còn tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Chu Thị Mong bước đầu cho thấy hiệu quả, mở ra hướng đi mới, bền vững trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ số vốn vay 40 triệu đồng ban đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Chu Thị Mong ở xã Thanh Ba đã mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Nguồn vốn được gia đình chị sử dụng để sửa chữa chuồng trại, mua con giống và từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi phù hợp, đàn vật nuôi phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Không chỉ giúp cải thiện đời sống, mô hình còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp gia đình chủ động hơn trong sản xuất.

Chị Chu Thị Mong chia sẻ: “Từ số vốn vay, gia đình tôi sửa chữa chuồng trại và mua 500 con gà giống. Đến nay đã bán được một nửa, số còn lại đang tiếp tục xuất bán. Nếu thuận lợi, lứa gà này sẽ cho lãi khoảng 30 triệu đồng, cơ bản đủ để trả nợ ngân hàng. Sau thời gian nắng nóng, gia đình sẽ tiếp tục tái đàn với quy mô lớn hơn”.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Không chỉ hỗ trợ hộ gia đình, nguồn vốn giải quyết việc làm còn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba đã giải ngân gần 94 tỷ đồng cho các chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt khoảng 33 tỷ đồng, hỗ trợ 340 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Là một trong những đơn vị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất. Bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT cho biết: "Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp công ty đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm trà. Nhờ đó, doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ."

Bên cạnh cho vay, công tác quản lý và sử dụng vốn luôn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba thực hiện chặt chẽ. Đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên để tổ chức bình xét, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất giúp người dân địa phương có thêm việc làm và thu nhập ổn định.

Ông Dương Anh Tuấn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau giải ngân; đồng thời hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhờ đó, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trên địa bàn Thanh Ba. Nhiều hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định tính đúng đắn và nhân văn của chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lê Hoàng