Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ những việc làm thiết thực như hiến đất mở đường, đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế đến xây dựng các mô hình tự quản, các cấp Hội CCB đã góp phần quan trọng làm đổi thay diện mạo nông thôn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình người lính trong thời bình.

Hiện toàn tỉnh có 243.480 hội viên CCB sinh hoạt tại các cơ sở hội. Với phương châm “CCB gương mẫu”, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 17.750km đường giao thông nông thôn, 16.708km kênh mương nội đồng và 918 cầu, cống các loại. Hội viên CCB tự nguyện hiến hơn 182 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 5,3 tỷ đồng cùng hơn 54 nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Tại xã Phùng Nguyên, phong trào CCB chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tiêu biểu là đồng chí Vũ Thanh Tùng, khu Vu Tử đã tự nguyện hiến 31m2 đất vườn, phá dỡ 37m tường rào, đồng thời mua lại đất ruộng của người dân để tiếp tục hiến thêm 500m2 làm đường giao thông. Không chỉ đóng góp đất đai, đồng chí còn tham gia hơn 70 ngày công lao động cùng địa phương xây dựng các công trình nông thôn mới.

Tại xã Tam Nông, nhiều hội viên CCB phát huy vai trò tiên phong trong vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. Đồng chí Nguyễn Văn Nho, hội viên CCB khu 10 đã hiến 50m2 đất thổ cư, đồng thời vận động người dân hiến trên 350m2 đất và phá dỡ hơn 120m tường rào phục vụ thi công tuyến đường giao thông. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, khu Nhật Chiêu 2, xã Liên Châu tự nguyện hiến trên 30m2 đất ở để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Tam Dương Bắc cũng là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên CCB trong hiến đất, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuyến đường nông thôn mới tại Làng văn hóa kiểu mẫu xã Liên Châu được hoàn thiện với sự chung tay đóng góp của hội viên CCB địa phương.

Không chỉ góp sức xây dựng hạ tầng, các cấp Hội còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn tỉnh hiện có 1.975 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường với hơn 32 nghìn hộ tham gia. Các mô hình “Tuyến đường CCB tự quản”, “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường định kỳ được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng môi trường sống văn minh.

Cùng với đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội triển khai sâu rộng. Hội CCB tỉnh đã phối hợp nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt trên 4.317 tỷ đồng với 65.768 hộ vay vốn; nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 234 tỷ đồng; vốn nội bộ hội viên góp cho nhau vay phát triển kinh tế đạt trên 160 tỷ đồng.

Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Toàn tỉnh hiện có 576 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 97 hợp tác xã, 107 tổ hợp tác, hơn 1.200 trang trại và gần 6.500 gia trại do CCB làm chủ. Các mô hình đã thu hút hàng chục nghìn lao động tham gia làm việc.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu trong hội viên đạt 54%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; toàn tỉnh không còn xã có tỷ lệ hộ CCB nghèo trên 2%.

Đồng chí Cao Văn Tụ - Chuyên viên Ban công tác Hội CCB tỉnh cho biết: Các cấp Hội luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong thời bình. Hội viên CCB không chỉ gương mẫu đi đầu mà còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB còn chú trọng công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội. Hội đã tham gia các hoạt động tình nghĩa với tổng trị giá hơn 27,6 tỷ đồng; hỗ trợ hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin, xây dựng nhà tình nghĩa, khuyến học, giúp đỡ hộ nghèo và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và câu lạc bộ doanh nhân CCB cũng tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Riêng các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học và các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, CCB còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều mô hình tự quản, tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh được duy trì hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh nông thôn, xây dựng cuộc sống bình yên tại các khu dân cư.

Hội viên CCB Nghiêm Xuân Nguyên, xã Tam Dương Bắc phát triển mô hình chăn nuôi hơn 3.000 con gà thịt, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về giảm nghèo, vay vốn, phát triển kinh tế, khuyến nông, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn với hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia.

Ông Nghiêm Xuân Nguyên, Hội viên CCB khu dân cư Lý Nhân, xã Tam Dương Bắc chia sẻ: Sau khi được Hội tạo điều kiện vay vốn và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình kinh tế nuôi hơn 3000 gà thịt. Đến nay không chỉ thoát nghèo mà còn có thu nhập ổn định, tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dương Chung