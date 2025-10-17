Lạc Thủy tập trung phát triển kinh tế, tạo nguồn thu bền vững

Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Chi Nê và các xã Đồng Tâm, Khoan Dụ, Yên Bồng, xã Lạc Thủy đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy tiềm năng sẵn có, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách địa phương.

Lạc Thủy tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

9 tháng năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND xã, Lạc Thủy đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 32,879 tỷ đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao, trong đó, thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn, đạt 27,9 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt hơn 6,1 tỷ đồng.

Đây là con số ấn tượng trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện nỗ lực lớn trong khai thác các nguồn lực, quản lý thu hiệu quả. Xã đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời đề xuất các công trình trọng điểm phục vụ phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế đô thị và nông thôn sau sáp nhập.

Đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy cho biết: Sáp nhập, không gian phát triển mới, khi xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm, xã rà soát, đánh giá tổng thể tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, xác định nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án và tận dụng lợi thế xã trung tâm để phát triển thương mại - dịch vụ. Xã chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để thực hiện ngay các dự án đã được triển khai trên địa bàn.

Trên địa bàn Lạc Thủy hiện có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn mở hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế; tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 2.472 ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 8.658 tấn, đạt gần 87% kế hoạch. Bên cạnh cây lúa, ngô, xã phát triển 356 ha cây ăn quả, trong đó, cây có múi 216 ha, còn lại là các loại na, nhãn, thanh long, ổi, táo... Hệ thống thủy lợi, hồ đập được duy tu thường xuyên, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, góp phần ổn định sản xuất.

Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng an toàn, sinh học. Tổng đàn gia cầm đạt 387 nghìn con, đàn ong mật với 4.955 đàn, sản lượng mật ước 50 tấn. Toàn xã có 165 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 304 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác thú y, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng được triển khai nghiêm túc, giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Đặc biệt, Lạc Thủy hiện có 20 trang trại nông nghiệp, 12 hợp tác xã nông nghiệp và 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, như na Đồng Bong, trứng gà Ngọc Hân, mật ong Khoan Dụ, giò Bà Thiềng... Các mô hình này không chỉ tạo việc làm mà còn nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, mở hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển rõ nét. Hoạt động sản xuất tập trung vào vật liệu xây dựng và chế biến nông sản, với sản lượng 4 triệu viên gạch nung, 7,6 nghìn tấn nông sản chế biến.

Các cơ sở sản xuất tuân thủ quy định về an toàn lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy; tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Xã chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng điện, giao thông nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất. Công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở sản xuất được thực hiện thường xuyên, góp phần phát triển bền vững ngành nghề nông thôn.

Với lợi thế lớn về vị trí giao thương, xã chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, vận tải, du lịch sinh thái, đồng thời tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa hàng hóa, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Bên cạnh đó, xã tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, điện lực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh. Các tuyến đường liên thôn, khu dân cư được duy tu, nâng cấp, góp phần hoàn thiện diện mạo nông thôn mới.

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, Lạc Thủy đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hạ tầng, công nghiệp chế biến, dịch vụ nông thôn; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phục vụ các dự án trọng điểm. Việc lập và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, gắn với quy hoạch đô thị - nông thôn được xem là “đòn bẩy” để phát triển bền vững và tăng nguồn thu lâu dài.

Bước sang giai đoạn mới, xã Lạc Thủy xác định tiếp tục phát huy nội lực, huy động nguồn lực xã hội hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nông nghiệp, dịch vụ; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp.

Đinh Hòa