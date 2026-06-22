Lai Đồng nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh, xã miền núi Lai Đồng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Đồng.

Xã Lai Đồng sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới trên 108 km2 với quy mô dân số 16.315 người. Trên địa bàn xã hiện có 13 dân tộc cùng sinh sống tại 31 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm đại đa số với tỷ lệ 93,9%.

Do đặc thù địa bàn là vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực III, Lai Đồng phải đối mặt với rất nhiều rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội. Địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, bị chia cắt mạnh, dân cư phân bố không tập trung khiến hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng sản xuất chưa đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến việc giao thương, đi lại của người dân.

Thêm vào đó, hơn 80% dân số trên địa bàn sống phụ thuộc vào nghề nông nghiệp. Do điều kiện sản xuất từ trước đến nay chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún, nếp nghĩ cách làm của một bộ phận đồng bào còn lạc hậu nên năng suất lao động chưa cao.

Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển kinh tế địa phương cũng gặp nhiều hạn chế do thu nhập của người dân thấp và không đồng đều.

Số liệu rà soát cho thấy, toàn xã có 454 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,9% và 182 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,19%. Cái nghèo như chiếc vòng luẩn quẩn đeo bám, trở thành “bài toán cân não” đối với lãnh đạo xã trong việc tìm kiếm sinh kế lâu dài cho bà con.

Từ thực tế này, Đảng ủy xã đã xác định công tác giảm nghèo không thể thực hiện một cách chung chung, phong trào, mà phải có những bước đi bám sát hơi thở cuộc sống, giải quyết căn cơ từ tư duy đến hành động.

Cán bộ xã Lai Đồng kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở của các hộ dân chuyển ra khu tái định cư Bản Lài.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu giảm hộ nghèo từ 1,5% đến 2,3% và hộ cận nghèo từ 0,5% đến 1% trong năm 2026, Đảng ủy xã Lai Đồng đã cụ thể hóa các mục tiêu lồng ghép vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I.

Địa phương xác định khâu đột phá là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phá vỡ thế độc canh sản xuất nhỏ lẻ để hướng tới kinh tế hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác.

Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất mang tính bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của từng khu vực.

Đến nay, trên địa bàn xã Lai Đồng bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đối với một số cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Điển hình là vùng trồng cây có múi như cam, quýt với quy mô trên 15ha; vùng trồng chuối tiêu hồng rộng 47ha, trong đó có 27ha đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch rộ.

Sản xuất trồng trọt cơ bản giữ mức ổn định với tổng diện tích gieo cấy đạt 1.125,3ha, năng suất lúa đạt 52 tạ/ha, sản lượng đạt 5.751,2 tấn; cây ngô đạt 102,3ha với năng suất 45 tạ/ha.

Mô hình nuôi dúi đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Lai Đồng.

Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng được định hướng phát triển theo hướng bền vững, tập trung vào các con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao và thế mạnh bản địa. Tổng đàn trâu của xã hiện duy trì ở mức trên 1.740 con, đàn bò gần 2.100 con, đàn lợn gần 2.800 con và đàn gia cầm đạt gần 80.000 con; diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 126,71ha với sản lượng thu hoạch khoảng 39 tấn.

Các mô hình nuôi vịt suối, gà nhiều cựa, nuôi dúi, cầy hương đang được nhân rộng tại các khu dân cư, tạo thành phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình sôi nổi. Ngoài ra, công tác lâm nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn xã hiện có 1.317,9ha rừng khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới được 200,15ha rừng; việc khai thác 145ha rừng trồng mang lại sản lượng khoảng 11.970m3, trị giá ước đạt 11,37 tỷ đồng, giúp nhiều hộ giữ rừng có thêm nguồn lực tích lũy để vươn lên.

Một góc xã Lai Đồng trù phú nhìn từ trên cao.

Xác định giảm nghèo bền vững phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện, xã Lai Đồng đã tập trung chỉ đạo lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng thiết yếu và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Địa phương đã triển khai đồng loạt 11 dự án hạ tầng, trong đó có 3 dự án giáo dục, 5 dự án cải tạo đường giao thông nông thôn kết hợp cầu vượt lũ, 1 dự án đường giao thông nội đồng và 1 dự án trang thiết bị phục vụ công nghệ...

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong công tác an sinh xã hội tại Lai Đồng là việc tập trung huy động mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở dột nát. Tính đến nay, xã đã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho 105 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang lại niềm vui an cư lạc nghiệp cho hàng trăm nhân khẩu.

Bên cạnh đó, để ổn định đời sống lâu dài cho người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở, thiên tai, chính quyền xã đã quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bố trí đất ở cho bà con tại các khu tái định cư tập trung như khu tái định cư Bản Lài, khu tái định cư Suối Nhạ, khu tái định cư Gò Xe và khu tái định cư Vường 1.

Đồng thời, dự án xây dựng hệ thống đưa nước sạch về các khu dân cư cũng được triển khai đồng bộ, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn lên 47%...

Đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai các nguồn lực, chúng tôi luôn quán triệt phương châm lấy người dân làm trung tâm, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Xã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với thế mạnh bản địa, đồng thời lồng ghép linh hoạt, hiệu quả các chương trình, dự án khác nhau nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp bà con an tâm lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mặc dù chặng đường phía trước còn không ít gian truân do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nguồn lực đầu tư của xã miền núi còn hạn chế, song những kết quả bước đầu trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và an sinh xã hội đang tạo ra những chuyển biến căn bản tại Lai Đồng.

Lê Hoàng