Làm giàu từ những cửa hàng không biển hiệu

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của internet và các nền tảng mạng xã hội, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh lựa chọn hình thức kinh doanh trực tuyến. Không cần mặt bằng lớn, không biển hiệu bắt mắt, thậm chí không có cửa hàng theo nghĩa truyền thống, nhiều hộ kinh doanh vẫn tạo dựng được nguồn thu nhập ổn định, từng bước làm giàu từ chiếc điện thoại thông minh và mạng internet.

Mỗi buổi sáng, khi nhiều người bắt đầu ngày làm việc mới, chị Dương Diệu Linh, sinh sống trong một con ngõ sâu thuộc khu Đồng Tâm (phường Vĩnh Yên) lại tất bật kiểm tra đơn hàng trên điện thoại. Căn nhà nhỏ nơi chị sinh sống cũng chính là kho hàng và địa điểm đóng gói sản phẩm.

Chị Linh (phường Vĩnh Yên) kiểm tra hàng trước khi đóng gói để giao cho khách.

Bắt đầu kinh doanh các mặt hàng thời trang từ vài năm trước, ban đầu chị chỉ đăng tải sản phẩm trên trang Facebook cá nhân. Nhờ kiên trì xây dựng nội dung, tư vấn tận tình và giao hàng đúng hẹn, lượng khách hàng ngày càng tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chị xử lý hàng chục đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chị Linh chia sẻ: “Lúc mới bắt đầu, tôi cũng nghĩ phải thuê cửa hàng ngoài mặt đường mới bán được sản phẩm. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra khách hàng hiện nay chủ yếu tìm kiếm sản phẩm trên mạng. Chi phí thuê mặt bằng được tiết kiệm đáng kể, giúp tôi có thêm nguồn lực để đầu tư vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng”.

Không chỉ riêng chị Linh, nhiều người trẻ tại các khu vực đô thị trong tỉnh hiện đang lựa chọn mô hình kinh doanh trực tuyến. Từ mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng đến thực phẩm đặc sản địa phương đều có thể được giới thiệu và tiêu thụ thông qua các nền tảng số.

Điều đáng chú ý là những cửa hàng không biển hiệu này đang góp phần hình thành một lực lượng kinh doanh mới, linh hoạt, năng động và thích ứng nhanh với xu thế tiêu dùng hiện đại.

Nếu ở khu vực đô thị, kinh doanh trực tuyến là lựa chọn của nhiều người trẻ thì tại nông thôn, mô hình này đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân.

Tại xã Hợp Lý, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng nhiều năm gắn bó với nghề trồng thanh long ruột đỏ. Trước đây, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái nên giá cả thường xuyên biến động. Từ khi biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, lượng khách hàng tăng lên đáng kể.

Những video ngắn ghi lại quy trình sản xuất, thu hoạch và chế biến được đăng tải đều đặn giúp sản phẩm của gia đình tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn. Không ít khách hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hay TP Hồ Chí Minh đã trở thành khách quen.

Theo anh Thắng, điều quan trọng nhất là xây dựng niềm tin với khách hàng. Khi sản phẩm bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và được giới thiệu chân thực, khách hàng sẽ tự giới thiệu thêm cho người khác.

Từ vài đơn hàng ban đầu, đến nay trung bình mỗi tháng gia đình anh tiêu thụ hàng tấn sản phẩm thông qua các kênh trực tuyến. Thu nhập tăng lên rõ rệt so với trước đây.

Câu chuyện của anh Thắng cho thấy công nghệ số đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Ngay tại các vùng nông thôn, nhiều hộ dân đã biết tận dụng điện thoại thông minh để đưa sản phẩm đến với thị trường rộng lớn hơn.

Tại xã miền núi Thung Nai, chị Đinh Thị Tuyết chuyên bán online các sản phẩm đặc sản vùng cao. Những sản phẩm từng chỉ được tiêu thụ trong phạm vi địa phương nay được giới thiệu rộng rãi qua các phiên livestream, video trải nghiệm và các nền tảng thương mại điện tử.

Chị Tuyết tự tay làm món măng ớt chua cay đặc sản xứ Mường cung cấp cho khách hàng.

Chị Tuyết cho biết, trước đây việc tìm đầu ra cho sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện giao thông, khoảng cách địa lý và chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các đơn vị chuyển phát và nền tảng bán hàng trực tuyến, những trở ngại đó từng bước được khắc phục. "Nhiều khách hàng ở rất xa nhưng vẫn đặt mua sản phẩm vì họ được xem trực tiếp quá trình sản xuất, chế biến. Điều đó tạo ra sự tin tưởng lớn hơn" - chị Tuyết chia sẻ.

Không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình, hoạt động kinh doanh của chị còn giúp nhiều hộ dân trong khu vực có thêm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa địa phương.

Sự phát triển của các cửa hàng không biển hiệu phản ánh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng sâu rộng trong đời sống kinh tế xã hội. Từ đô thị, nông thôn đến miền núi, người dân đang từng bước tận dụng công nghệ để mở rộng cơ hội kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Văn Niên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô - một doanh nhân nổi tiếng của vùng Đất Tổ, mô hình kinh doanh trực tuyến có ưu điểm là chi phí đầu tư ban đầu thấp, khả năng tiếp cận thị trường rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nhóm đối tượng có thể tham gia hoạt động kinh doanh.

"Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các hộ kinh doanh cần chú trọng chất lượng sản phẩm, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật và xây dựng uy tín với khách hàng. Đây mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài" - ông Niên nhận định.

Những chiếc điện thoại thông minh đang dần trở thành “mặt tiền” của nhiều cửa hàng. Không biển hiệu, không quầy kệ sang trọng nhưng bằng sự năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng với xu thế mới, nhiều người dân trên địa bàn Phú Thọ đang từng bước làm giàu từ chính những cửa hàng đặc biệt ấy. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng từng hộ kinh doanh mà còn là minh chứng sinh động cho sự chuyển mình của kinh tế số trong đời sống thường nhật.

Quang Nam