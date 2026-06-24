Y tế
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Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Trong không khí sôi nổi của phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước, chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Những đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn tiếp tục lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026 diễn ra sôi nổi tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức chương trình đã nhộn nhịp người dân đến đăng ký tham gia hiến máu.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Từ những cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên y tế đến sinh viên, người lao động, tất cả đều chung một mong muốn đóng góp những giọt máu quý giá để giúp đỡ người bệnh đang cần truyền máu.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Các tình nguyện viên được lực lượng đoàn viên thanh niên và cán bộ y tế hướng dẫn tận thực hiện các bước đăng ký, kê khai thông tin.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Để đảm bảo lượng máu thu được an toàn, các tình nguyện viên được khám sàng lọc, lấy mẫu máu xét nghiệm trước khi hiến máu.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Nhiều người đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, coi đây là việc làm ý nghĩa và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Các tình nguyện viên đều thể hiện tinh thần phấn khởi, tự hào khi được góp phần sẻ chia sự sống với những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Các mẫu máu được lưu theo đúng quy trình.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Những lời động viên chân thành tiếp thêm niềm tin và động lực để ngày càng có nhiều người dân sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Sau khi hoàn thành hiến máu, các tình nguyện viên được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Những phần quà lưu niệm được trao tận tay các tình nguyện viên.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026

Với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, chương trình đã tiếp nhận được 801 đơn vị máu. Kết quả này minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện trên quê hương Đất Tổ.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại Đất Tổ Nghĩa cử cao đẹp Hiến máu tình nguyện Đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Trung tâm hội nghị lan tỏa Chương trình Đơn vị máu
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