Lan tỏa phong trào thi đua Học tốt - dạy tốt

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã vinh dự được biểu dương, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT. Đó là cơ sở để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được triển khai trong các nhà trường nhằm khơi dậy tinh thần học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên quê hương đất Tổ...

Vì mầm non tương lai

Giai đoạn 2020-2025, Trường TH&THCS Ân Nghĩa, xã Đại Đồng liên tiếp là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT tỉnh Hoà Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch quản lý điều hành và tổ chức tốt hoạt động dạy và học, đảm bao theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

Hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Năm học 2024-2025, tại các cuộc thi, hội thi, sân chơi trí tuệ các cấp, nhà trường có 9 học sinh giỏi Quốc gia, 57 học sinh giỏi cấp tỉnh và 175 học sinh giỏi cấp huyện.

Giáo viên Trường TH&THCS Ân Nghĩa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng bài giảng giúp học sinh hứng thú với các tiết học

Thầy Hà Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương cách mạng Mường Khói anh hùng, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung xây dựng chiến lược, xác định những nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động với các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục đối với sự phát triển của quê hương.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào công giáo dục đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2028”.

Với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trường TH&HCS Ân Nghĩa đã triển khai phong trào thi đua “Xây dựng không gian trường lớp học an toàn, hiệu quả, sáng tạo” gắn với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo đó, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống được tổ chức lồng ghép với các nội dung phong phú qua mô hình “Nhà trường với bản săc văn hoá dân tộc” với các nội dung đa dạng phong phú gồm: Hát Mường, thi trang phục dân tộc, ẩm thực dân tộc, tổ chức các gian hàng trưng bày về sản vật, nông cụ của người Mường.

Không gian trưng bày bản sắc văn hóa dân tộc Mường của học sinh Trường TH&THCS Ân Nghĩa vào các ngày lễ lớn

Cùng với các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động nâng cao thể chất, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với một số bộ môn thế mạnh như bóng đá, điền kinh... đã liên tục gặt hái được thành tích cao tại các giải đấu của ngành GD&ĐT.

Đổi mới công tác giảng dạy

Năm học 2024-2025 Trường TH&THCS Cửu Long được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, Trường TH&THCS Cửu Long đã đoàn kết, không ngừng học tập, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ban giám hiệu Trường TH&THCS Cửu Long đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Với tổng số trên 70 cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo chính quy, vừa nhiệt tình, yêu nghề và tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đội ngũ giáo viên nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, là những tấm gương sáng về đạo đức, tận tụy, tận tâm với nghề.

Phần lớn đội ngũ là giáo viên dạy giỏi các cấp, có kinh nghiệm trong công tác dạy học và bồi dưỡng chất lượng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu. Mỗi cá nhân luôn phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Tích cực nghiên cứu, áp dụng phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

Giờ học của thầy và trò trường TH&THCS Cửu Long

Một trong những điểm nhấn trong công tác giảng dạy là đội ngũ giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng, sử dụng được một số phần mềm trong thiết kế, soạn giảng; Sử dụng thành thạo một số phần mềm dạy học trực tuyến nhằm giúp học sinh dễ dàng tiếp cận nguồn kiến thức. Ngoài giờ lên lớp, các em có thể xem lại các video bài giảng, luyện tập, kiểm tra thử trực tuyến trên trang học trực tuyến của nhà trường để nâng cao hiệu quả học tập.

Nhà trường đẩy mạnh văn hóa đọc nhằm tiếp thêm nguồn tri thức, phát triển tư duy và năng lực toàn diện cho học sinh

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Trường TH&THCS Cửu Long cho biết: “Sau khi ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng các bài giảng điện tử, chúng tôi cảm nhận được các em học sinh thích thú, hào hứng tiếp nhận nguồn tri thức một cách dễ dàng hơn. Tùy theo từng môn học, đội ngũ giáo viên sẽ xây dựng các bài giảng phù hợp với nội dung, cách tiếp cận để mỗi tiết học đều trở nên hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các em học sinh”.

Trong năm học 2024-2025, đã có 4 sáng kiến được áp dụng và đã đem lại hiệu quả trong quá trình giảng dạy của đội ngũ nhà giáo. Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác dạy và học đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Năm học 2024-2025, tại các cuộc thi trên mạng Internet, Trường TH&THCS Cửu Long đã giành 15 giải cấp Quốc gia tại các cuộc thi: Trạng nguyên tiếng việt, Tiếng Anh trên Internet, Toán Violympic. Chất lượng giáo dục cấp TH&THCS đặt những kết quả ấn tượng, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Với những thành tích nổi bật trong công tác GD&ĐT, Trường TH&THCS Cửu Long và Trường TH&HCS Ân Nghĩa là số ít các tập thể trong ngành Giáo dục được biểu dương là tập thể điển hình trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong mỗi trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đức Anh