Lan tỏa tình yêu nước với tà áo dài và hình ảnh lá cờ Tổ quốc

Trong không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đã chọn tà áo dài truyền thống để chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc, thể hiện lòng tự hào và tình yêu đất nước một cách sáng tạo.

Lưu lại những khoảng khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử với hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Lưu lại những khoảng khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử với hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài cùng lá cờ Tổ quốc.

Thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài cùng lá cờ Tổ quốc.

Đối với nhiều người dân, chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc cũng là cách thể hiện tình yêu nước hướng đến ngày Đại lễ của dân tộc.

Đối với nhiều người dân, chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc cũng là cách thể hiện tình yêu nước hướng đến ngày Đại lễ của dân tộc.

Lưu lại những khoảng khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử với hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Lưu lại những khoảng khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử với hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Hai mẹ con lưu lại những khoảng khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tám lịch sử.

Đối với nhiều người dân, chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc cũng là cách thể hiện tình yêu nước hướng đến ngày Đại lễ của dân tộc.

Các bạn nhỏ được gia đình lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng với lá cờ Tổ quốc.

Du khách nước ngoài thích thú lưu lại những khoảnh khắc cùng lá cờ Việt Nam.

Du khách nước ngoài thích thú lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống.

Du khách nước ngoài lưu lại kỷ niệm trong những ngày tháng Tám lịch sử.

Nguồn baotintuc.vn