Làng cổ đón khách Tây

Những ngày đầu tháng Tư, khi cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ, văn hóa truyền thống đặc sắc, nơi đây còn mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, chân thực về đời sống làng quê vùng Đất Tổ. Vì thế, ngày càng nhiều đoàn khách nước ngoài tìm đến đây để cảm nhận rõ hơn về nét đẹp vùng Đất Tổ cội nguồn.

Đoàn du khách đến từ Cộng hoà Pháp tham quan đình Hùng Lô.

Nằm ven dòng sông Lô hiền hòa, làng cổ Hùng Lô gần như vẫn giữ được nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt truyền thống với cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình. Đình Hùng Lô - công trình kiến trúc tiêu biểu của địa phương được xây dựng từ thời Hậu Lê, mang đậm giá trị nghệ thuật với hệ thống chạm khắc tinh xảo, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong vùng.

Bước chân qua cổng làng, du khách dễ dàng bắt gặp những nếp nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, được gìn giữ cẩn trọng qua nhiều thế hệ. Những mái ngói rêu phong, những bức tường đá ong, cột gỗ lim... tạo nên không gian trầm mặc, cổ kính, gợi nhớ về một miền ký ức xa xưa.

Điểm nhấn đặc biệt của làng cổ Hùng Lô chính là các làn điệu hát Xoan cổ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, hát Xoan vẫn được người dân nơi đây bảo tồn, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những buổi biểu diễn Hát Xoan tại đình làng hay trong các không gian nhà cổ đã trở thành sản phẩm du lịch, mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực, sâu sắc về văn hóa vùng Đất Tổ. Ông Trần Huy Nam, thành viên phường Xoan An Thái chia sẻ: “Vào dịp này, chúng tôi đều chủ động sắp xếp công việc gia đình, đồng áng để tham gia biểu diễn phục vụ du khách. Được giới thiệu Hát Xoan đến với bạn bè quốc tế, chúng tôi rất tự hào và cũng ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản của cha ông”.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm Hát Xoan làng cổ ngay tại đình.

Không chỉ là nơi lưu giữ di sản, làng cổ Hùng Lô còn cho thấy nỗ lực của cộng đồng trong việc gắn bảo tồn với phát triển du lịch. Các hộ dân tích cực chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch Đất Tổ, làng cổ Hùng Lô ngày càng thu hút đông đảo du khách quốc tế. Họ không chỉ đến tham quan mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm: Hát Xoan, gói bánh chưng... mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Đến đây, du khách được hướng dẫn gói bánh chưng - món ăn truyền thống gắn liền với truyền thuyết Lang Liêu, biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Từng chiếc lá dong, nắm gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... qua bàn tay khéo léo của người dân và du khách trở thành những chiếc bánh vuông vắn, chứa đựng câu chuyện văn hóa lâu đời.

Bà Nguyễn Thị Yến, ở khu 3 - chủ nhân ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên đón khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách rất thích thú tham gia gói bánh chưng cùng gia đình, trò chuyện về phong tục tập quán.

Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng qua những hoạt động ấy, mọi người đều cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của người dân làng quê”.

Đến với làng cổ Hùng Lô, du khách thích thú được tham quan nghề sản xuất mì gạo truyền thống và cùng người dân địa phương gói bánh chưng.

Bên cạnh đó, nghề làm mì gạo truyền thống cũng là một điểm nhấn thu hút du khách. Từ công đoạn xay gạo, tráng bánh đến phơi mì... tất cả đều được thực hiện thủ công, tỉ mỉ. Du khách không chỉ được quan sát mà còn trực tiếp tham gia, qua đó hiểu hơn về sự cần cù, khéo léo của người nông dân.

Điều đặc biệt khi đến với làng cổ, du khách quốc tế được thưởng thức biểu diễn hát Xoan trong không gian đình làng luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ với tiếng trống, tiếng phách, những lời ca mộc mạc của làn điệu Xoan đã chinh phục người nghe bằng chính chiều sâu văn hóa và cảm xúc chân thành.

Bà Marie-Paule, đại diện cho đoàn khách đến từ Cộng hòa Pháp bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng khi được trải nghiệm tại làng cổ Hùng Lô. Người dân thân thiện, các hoạt động như gói bánh chưng, làm mì gạo hay nghe hát Xoan đều rất thú vị. Đây là những trải nghiệm mà chúng tôi khó có thể tìm thấy ở nơi khác”.

Từ đầu năm đến nay, làng cổ Hùng Lô đón hơn 10 đoàn khách quốc tế với tham quan, trải nghiệm, chủ yếu là khách du lịch đường sông. Sự hài lòng của du khách cho thấy hướng đi đúng đắn của địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng.

Việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống một cách hợp lý, gắn với trải nghiệm thực tế đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với làng cổ không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ra thế giới.

Từ những mái nhà cổ, câu hát Xoan đến nếp sinh hoạt đời thường, làng cổ Hùng Lô đang kể câu chuyện sinh động về bản sắc văn hoá cộng đồng người Việt để níu chân những vị khách phương xa khi về với cội nguồn dân tộc.

Hồng Nhung