Làng hoa vào vụ Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào Xá; làng nghề trồng hoa Làng Thượng (làng hoa Tiên Du) xã Bình Phú... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Các chủ vườn luôn tay chăm chút cắt tỉa... cho những khóm hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, hoa ly, cây đào bích, đào phai chờ xuất vườn, phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết.

Dọc lối vào làng hoa, những cây đào thế lên sẵn chậu hoặc đánh bầu sẵn sàng, các xe tải lớn, nhỏ liên tục ra vào làng hoa để vận chuyển đến người tiêu dùng. Những sắc màu rực rỡ của các loài hoa báo hiệu một mùa xuân đủ đầy, tươi vui.

Sắc hoa đào rực rỡ báo hiệu mùa Xuân mới đang đến rất gần.

Những chậu hoa đào được bày dọc đường vào làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương giúp người dân dễ dàng chọn lựa.

Gia đình bà Hoàng Thị Tiến có 300 gốc đào cung cấp cho thị trường dịp Tết năm nay.

Những cây khách lựa chọn được đưa lên xe vận chuyển đển tận nơi khách yêu cầu.

Gia đình chị Lê Thị Năm, làng hoa Tiên Du, xã Bình Phú trồng 5 sào cúc cho thu hoạch đúng dịp Tết.

Để cho hoa cúc nở đúng thời điểm, các hộ trồng hoa thắp điện, sưởi ấm cho cây trong những ngày giá rét.

Hoa cúc đủ màu sắc đón chào mùa xuân mới.

Làng hoa Phương Viên, xã Đào Xá có gần 60 hộ trồng hoa, cây cảnh với diện tích khoảng 6ha.

Không chỉ ở các làng nghề trồng hoa, cây cảnh, gia đình ông Phạm Ngọc Thanh, phường Thanh Miếu đã chuyển hướng trồng lan hồ điệp mang lại giá trị kinh tế cao.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn lan Hồ Điệp đã bắt đầu bung nở, sẵn sàng bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sắc hoa rực rỡ đón chào mùa xuân mới.

Phương Thanh


