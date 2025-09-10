Lắng nghe Nhân dân để phục vụ tốt hơn

Sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ mới đã có những đổi mới mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân. Bằng cách xây dựng một mô hình đột phá, kết hợp giữa việc trực tiếp tiếp xúc và áp dụng công nghệ trực tuyến, những người đứng đầu hệ thống chính trị của tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân một cách minh bạch và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Theo kế hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng tại Trụ sở số 1 (số 414, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì). Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân vào ngày 10 hàng tháng tại một trong 3 trụ sở (Trụ sở số 1 ở phường Việt Trì, Trụ sở số 2 ở phường Vĩnh Phúc, Trụ sở số 3 ở phường Hòa Bình). Điểm nhấn nổi bật trong các buổi tiếp công dân định kỳ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh là công tác tổ chức được áp dụng công nghệ trực tuyến, kết nối các điểm cầu một cách đồng bộ, giúp người dân ở các địa bàn xa trung tâm có thể trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo cao nhất của tỉnh mà không phải di chuyển hàng trăm cây số.

Mô hình tiếp công dân này đã ghi nhận nhiều kết quả cụ thể, minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh. Đơn cử, tại buổi tiếp dân vào ngày 10/7, đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, bà Trần Thu Hằng (xã Lâm Thao) cùng 2 công dân, đại diện cho 24 giáo viên mầm non hợp đồng đã thẳng thắn nói lên tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, ưu tiên tuyển dụng (hình thức xét tuyển) các giáo viên này vào biên chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2025. Phiên tiếp công dân được kết nối trực tuyến đến các xã, phương trong tỉnh. Ảnh: Đinh Vũ

Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ, ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, công sức, sự đóng góp của tập thể các giáo viên mầm non hợp đồng với sự yêu nghề đã khắc phục những khó khăn để chăm lo, dạy dỗ các cháu mầm non. Đồng chí giao Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án tuyển dụng cụ thể, đồng thời rà soát tổng thể giáo viên mầm non trên toàn tỉnh sau sáp nhập để đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu... Qua đó, công dân thấy được sự linh hoạt, quyết liệt và thấu đáo của lãnh đạo tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 8/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo xử lý vụ việc của ông Nguyễn Mạnh Đức - thương binh hạng 1/8 (xã Thổ Tang) và ông Nguyễn Xuân Mạnh - Giám đốc Công ty cổ phần Sơn và Thiết bị an toàn giao thông Việt Nam. 2 công dân với 2 kiến nghị chính đáng, 1 về giải quyết chế độ cho người có công, 1 về ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Trước những tâm tư của công dân, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan rà soát và giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trong tháng 9/2025. Về nhu cầu của doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch, làm đơn xin thuê đất kèm theo phương án sản xuất kinh doanh gửi đến UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có chính sách, giải pháp khẳng định chất lượng, thương hiệu, bảo đảm đủ các điều kiện, năng lực theo quy định để được lựa chọn, sử dụng trong các công trình giao thông của tỉnh...

Tính đến kỳ tiếp dân tháng 8/2025, các trụ sở tiếp dân đã tiếp nhận trên 620 đơn và tiếp thường xuyên trên 210 lượt công dân, với nhiều vụ việc điển hình được đưa ra giải quyết trực tiếp.

Hướng tới mô hình chính quyền công khai, minh bạch, hiệu quả

Mô hình tiếp công dân trực tuyến đa điểm của tỉnh Phú Thọ không chỉ là một giải pháp hành chính, mà còn là một minh chứng sống động cho sự đổi mới, công khai và minh bạch. Bằng cách lắng nghe và giải quyết trực tiếp những vấn đề từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Bà Trần Thu Hằng (xã Lâm Thao) trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh nguyện vọng của mình. Ảnh: Đinh Vũ

Thành công của mô hình tiếp công dân không chỉ đến từ sự quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo cao nhất, mà còn là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được tổ chức tại 3 trụ sở cố định và kết nối trực tuyến với 148 xã, phường trong toàn tỉnh.

Hệ thống trực tuyến được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo âm thanh, hình ảnh chất lượng cao, giúp cuộc đối thoại diễn ra minh bạch, rõ ràng và kịp thời. Cách làm này không chỉ giảm đáng kể chi phí, thời gian di chuyển, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các địa bàn xa xôi, người già, người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể trình bày vụ việc trực tiếp.

Bên cạnh đó, mỗi buổi tiếp dân đều có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường, đảm bảo việc trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm. Sau buổi tiếp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được công khai. Ban Tiếp công dân và các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Một công dân nêu ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Đinh Vũ

Sau khi trực tiếp trả lời các kiến nghị của công dân, những người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng có những chỉ đạo để công tác tiếp dân ngày càng hiệu quả. Cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung rà soát và thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân. Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy xã, phường phải tiếp dân thường kỳ ít nhất 2 ngày/tháng theo đúng Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Điều này nhằm đảm bảo người đứng đầu cấp ủy luôn là cầu nối trực tiếp, gần gũi nhất với Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị ngay từ cấp cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp có biện pháp giải quyết dứt điểm 18 vụ việc đã được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy của 3 tỉnh cũ tiếp dân và chỉ đạo nhưng chưa được giải quyết xong. Điều này thể hiện sự tiếp nối trách nhiệm và sự quyết tâm xử lý các vấn đề tồn đọng, tránh tình trạng “đơn thư vượt cấp” gây lãng phí thời gian và công sức của người dân cũng như các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng có những chỉ đạo sau buổi tiếp dân định kỳ đối với Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương phân loại tính chất, mức độ của những vụ việc chưa giải quyết xong, đề xuất thời hạn cụ thể cho các cơ quan liên quan. Đồng thời, Ban Tiếp công dân cũng rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc 3 tỉnh cũ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo mọi vấn đề đều được đưa ra ánh sáng và xử lý dứt điểm.

Việc áp dụng công nghệ và đổi mới quy trình trong công tác tiếp công dân của tỉnh Phú Thọ là một bước đột phá. Mô hình này là một minh chứng sống động cho sự đổi mới, công khai, minh bạch, và hơn hết là sự quyết tâm lắng nghe, phục vụ Nhân dân một cách hiệu quả, bền vững.

Lê Hoàng