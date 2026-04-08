Lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương khóa XIV

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu...

2026-04-08 17:31:00 baophutho.vn Chiều 8/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hành chính tháng 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026....

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm các...

2026-04-08 14:53:00 Sáng 8/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư...

UBND tỉnh chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương nhận nhiệm vụ mới

2026-04-08 14:43:00 baophutho.vn Chiều 8/4, UBND tỉnh tổ chức chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thành viên...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Meiko Nhật Bản

2026-04-08 14:29:00 baophutho.vn Đưa dự án công nghệ cao của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) vào cơ chế luồng xanh để tập trung hỗ trợ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Đây...

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

2026-04-08 13:46:00 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

2026-04-08 13:37:00 Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết của phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.