Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân, xã Thanh Ba

Tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 23/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân, xã Thanh Ba. Dự và chỉ đạo công tác lấy mẫu có Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo công tác lấy mẫu.

Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân hiện có 244 phần mộ liệt sĩ, trong đó 158 phần mộ cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đây chủ yếu là phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước khi tiến hành lấy mẫu, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng dân quân xã Thanh Ba hỗ trợ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Tiếp đó, bốn tổ công tác lấy mẫu đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 158 phần mộ cần giám định tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Vân trong hai ngày 23-24/6. Quá trình thực hiện được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng chức năng thực hiện quy trình kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn bộ các phần mộ được lấy mẫu đều được số hóa, cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định theo quy định.

Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Huy Thắng