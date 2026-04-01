Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo công tác dân vận

Mọi chủ trương, chính sách chỉ đi vào cuộc sống khi có sự đồng thuận của Nhân dân. Dân vận tốt thì việc khó mấy cũng thành công, dân vận kém thì việc dễ cũng khó thành. Nhận thức rõ điều này, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ đã tập trung đổi mới, sáng tạo, đưa công tác dân vận trở thành động lực then chốt, gắn liền với cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Kim hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho biết: Sau sáp nhập, số lượng đầu mối giảm nhưng khối lượng công việc tăng, nhất là với cán bộ cấp xã. Với nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi xác định cần tập trung xây dựng bộ máy chính quyền cấp xã theo hướng “chính quyền phục vụ Nhân dân”, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, nhất là với mô hình chính quyền mới. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Kim được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảng biển chỉ dẫn, ghế ngồi chờ, cây lấy số tự động... Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Với quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo “vì Nhân dân”, ngay sau sáp nhập, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ 6 lĩnh vực cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Ở nhiều nơi, mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân” được duy trì thường xuyên, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại gia đình. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh gặp vướng mắc, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới, dự án tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh, dự án nhà ở xã hội; triển khai nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dân vận khéo”, qua đó tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lực lượng vũ trang triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phối hợp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng chỉ tiêu.

Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm thực hiện. Các cấp uỷ, chính quyền kịp thời nắm tình hình cán bộ, đảng viên, tình hình dân tộc và tôn giáo trong tỉnh trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời quan tâm chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhân dịp lễ, Tết, Thời gian qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, không có vụ việc phức tạp nảy sinh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.100 cuộc tiếp xúc, đối thoại với trên 51.100 lượt người dân tham dự. Trong tỉnh duy trì gần 2.800 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện các mô hình như: bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; giải quyết tranh chấp đất đai; xử lý ô nhiễm môi trường; giải quyết những bức xúc, nổi cộm của Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từng bước phát huy vai trò là hình mẫu được lan tỏa và nhân rộng trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Nhân dân.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Thời gian tới, cần tiếp tục thống nhất nhận thức, hành động về công tác dân vận của hệ thống chính trị; xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác này. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để củng cố niềm tin của xã hội, của Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phải lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, làm mục tiêu, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân; mở rộng và tạo điều kiện cho các hoạt động tự quản của Nhân dân.

Dương Liễu