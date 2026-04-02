Lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17

Thực hiện Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng.

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 17 - năm 2026 có 1 nhà giáo. Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026 có 43 nhà giáo. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 25/3 đến hết ngày 6/4/2026.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong đơn vị biết (bằng hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, gửi qua email...) và cho ý kiến (nếu có).

Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản ánh của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ) hoặc email: vanphong.sophutho@moet.edu.vn trước 17h00’ ngày 06/4/2026.

Hiền Mai


Tin liên quan

Gợi ý

