Lễ dâng hương tưởng niệm Danh nhân Đỗ Khắc Chung

Ngày 23/10, tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, chính quyền và Nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 695 năm ngày mất Danh nhân Đỗ Khắc Chung - người thầy nổi tiếng, đặt nền móng truyền thống hiếu học cho vùng đất Sơn Đông văn hiến và giàu truyền thống lịch sử...

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Các đại biểu dự lễ dâng hương

Đông đảo Nhân dân xã Sơn Đông tham dự lễ dâng hương

Tại buổi lễ, trong không gian linh thiêng của ngôi đền 360 năm tuổi, tiếng trống, chiêng rền vang, khói hương lan tỏa, hòa cùng lời đọc chúc văn trang trọng của các bậc cao nhân xã Sơn Đông đã tưởng nhớ công lao người thầy xưa.

Sau nghi thức tế lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo, học sinh và đông đảo Nhân dân trong vùng đã dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm Danh nhân Đỗ Khắc Chung và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người đặt nền móng cho truyền thống hiếu học quê hương.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, xã Sơn Đông dâng hương tri ân thầy giáo Đỗ Khắc Chung

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dâng hương lên ban thờ thầy giáo Đỗ Khắc Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho rằng, việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 695 năm ngày mất của Danh nhân Đỗ Khắc Chung có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Nhân dân tri ân và tôn vinh người thầy giáo tiêu biểu của quê hương. Đồng thời cũng là dịp để có những định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá liên quan đến Danh nhân Đỗ Khắc Chung và vùng đất Sơn Đông.

Danh nhân Đỗ Khắc Chung (1247-1330), quê gốc ở Giáp Sơn (nay thuộc TP Hải Phòng), là bậc nho sinh uyên bác, nổi tiếng bởi học rộng, đức độ và tinh thần truyền dạy không mệt mỏi.Khi về vùng Quan Tử (Sơn Đông ngày nay), ông mở lớp dạy chữ, rèn người, gieo mầm hiếu học và đạo nghĩa cho dân làng. Chính từ ngọn đèn học ấy, Sơn Đông trở thành vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh nhiều nhân tài, khoa bảng qua các triều đại. Sau khi đỗ đạt, ông làm quan trong triều đình suốt gần 50 năm (Từ năm 1280 đến năm 1329). Dưới 4 triều vua Trần.

Trong cuộc đời làm quan của mình, ông đã có những cống hiến lớn và đạt được nhiều vinh hiển trong quan trường. Giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình như: Ngự sử đại phu, Thượng Thư Tả bộc xạ, Đại hành khiển, Thiếu Bảo... Trong đó chức Đại Hành khiển và Thiếu Bảo là hai chức quan đầu Triều.

Các nghi thức tế lễ tri ân thầy giáo Đỗ Khắc Chung được tiến hành trang nghiêm, thành kính và mang đậm bản sắc văn hóa của xã Sơn Đông

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285), ông được triều đình cử làm sứ giả sang Trại địch tìm kế hoà hoãn. Đỗ Khắc Chung vâng mệnh Vua sang gặp tướng giặc là Ô Mã Nhi để thương lượng. Với tài năng ứng đối, ngoại giao của mình, ông đã “không làm nhục Quốc thể”. Thậm chí còn khiến tướng giặc Ô Mã Nhi phải ngửa mặt lên trời than: “Nước Nam có người tài thế này thì ta khó mà thắng được”.

Danh nhân Đỗ Khắc Chung không chỉ có công lớn với triều đình, dân tộc, mà còn có công lớn với dân làng Quan Tử. Trước khi ra làm quan cho triều đình, ông mở trường dạy học ở làng và trở thành người thầy đầu tiên. Người thầy giỏi đã thổi bùng lên ước mơ, khát vọng, tinh thần hiếu học cho lớp thanh thiếu niên vùng phía Nam Lập Thạch.

Tham gia tế lễ là các công dân xã Sơn Đông đã được lựa chọn kỹ lưỡng và có kinh nghiêm thực hành tín ngưỡng qua nhiều năm liên tiếp

Với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, xã Sơn Đông luôn có đội ngũ trí thức đông đảo, nhiều người có đóng góp lớn cho quê hương, đất nước. Hiện nay, xã Sơn Đông có hơn 60 người có học vị tiến sĩ, nhiều người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, có gần 50 cán bộ giữ chức vụ quản lý chủ chốt đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang Nhân dân.

Cũng trong dịp này, xã Sơn Đông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Thi trạng nguyên nhỏ tuổi; giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức chiếu phim; phát động và gây quỹ phong trào khuyến học xã Sơn Đông; đặc biệt khai trương giới thiệu Tour du lịch “Sơn Đông kết nối miền di sản Phú Thọ”...

