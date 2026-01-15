Lễ hội hoa lê Hồng Thái - điểm hẹn mùa Xuân vùng cao Tuyên Quang

Lễ hội hoa lê Hồng Thái không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, mà còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa du lịch đặc sắc, trở thành điểm hẹn mùa Xuân hấp dẫn của vùng cao Na Hang.

Những chùm hoa lê tinh khôi khoe sắc trong nắng xuân, điểm nhấn độc đáo làm nên sức hút của Lễ hội Hoa Lê Hồng Thái.

Mỗi độ Xuân về, xã Hồng Thái (Tuyên Quang) lại bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đó là mùa hoa lê nở, mùa của sắc trắng tinh khôi phủ khắp núi rừng, khiến vùng cao nơi đây như hóa thành một miền cổ tích giữa đại ngàn Tuyên Quang.

Không rực rỡ sắc đào, nồng nàn như hoa mận, hoa lê Hồng Thái mang vẻ đẹp riêng, lặng lẽ mà sâu lắng. Những cánh hoa năm cánh trắng muốt, nhụy hồng phớt nhẹ, bung nở trên những thân cây cổ thụ xù xì. Sự đối lập ấy tạo nên một vẻ đẹp mong manh mà bền bỉ, tinh khôi mà kiêu hãnh. Nhìn từ xa, cả vùng lê như những đám mây trắng sà xuống bản làng người Dao, người Mông, người Tày, khiến bước chân du khách tự nhiên chậm lại, lòng người bỗng dịu đi giữa không gian trong trẻo của núi rừng.

Từ vẻ đẹp đặc biệt ấy, Lễ hội hoa lê Hồng Thái đã ra đời, trở thành điểm hẹn mùa Xuân đầy mê hoặc của vùng cao Na Hang.

Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 28/2-10/3, không chỉ là dịp tôn vinh hoa lê - “báu vật” của núi rừng, mà còn là không gian kết nối thiên nhiên, văn hóa và con người Hồng Thái.

Hoa lê Hồng Thái bung nở trắng muốt trên những thân cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh như mây phủ giữa núi rừng Na Hang.

Theo kế hoạch tổ chức, lễ hội năm nay được đầu tư công phu với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch phong phú, tạo nên bức tranh Xuân đa sắc, vừa đậm bản sắc truyền thống, vừa mang hơi thở của du lịch cộng đồng hiện đại.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm khai mạc diễn ra tại thôn Khâu Tràng - nơi không gian hoa lê hòa quyện cùng ánh sáng, âm nhạc và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Sắc Xuân Hồng Thái - 2026." Trong không khí đó, quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam đối với cây lê cổ thụ trên 500 năm tuổi sẽ được công bố như một sự khẳng định giá trị lâu bền của vùng lê Hồng Thái không chỉ ở vẻ đẹp, mà còn ở chiều sâu lịch sử và sinh thái.

Ban ngày, Hồng Thái mở ra một thế giới trải nghiệm đậm chất vùng cao. Ngày hội văn hóa - ẩm thực giới thiệu những mâm cỗ truyền thống, món ăn dân dã mà tinh tế của đồng bào địa phương, từ xôi ngũ sắc, thịt treo gác bếp đến các loại bánh truyền thống. Những gian hàng OCOP, chè Shan tuyết, nông sản bản địa được trưng bày không chỉ để bán sản phẩm, mà còn kể câu chuyện về sinh kế, hành trình người dân gìn giữ đất rừng và văn hóa quê hương.

Đặc biệt, lễ nhảy lửa của người Dao - một nghi lễ dân gian độc đáo được tái hiện, mang đến cho du khách những cảm xúc mạnh mẽ. Giữa tiếng trống, những bước chân trần trên than hồng không chỉ thể hiện sức mạnh, lòng dũng cảm, mà còn gửi gắm niềm tin tâm linh của con người vùng cao vào sự che chở của thần linh, khát vọng một năm mới bình an, ấm no.

Không thể thiếu trong hành trình về Hồng Thái mùa hoa lê là những bước chân dạo chơi giữa vườn lê cổ thụ, check-in trên tuyến đường hoa lê được mệnh danh là dài nhất Việt Nam. Ở đó, du khách không chỉ chụp ảnh, mà còn được sống trọn trong không gian làng văn hóa du lịch cộng đồng Khâu Tràng như: Khoác lên mình trang phục truyền thống, thưởng thức bữa cơm nhà sàn, nghe những câu chuyện về bản làng, cây lê đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây.

Lễ hội hoa lê không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao, mà còn là cách để địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, từng bước phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các thiếu nữ mặc trang phục dân tộc địa phương tạo dáng chụp ảnh giữa vườn lê nở rộ góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa vùng cao Hồng Thái.

Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái mong muốn thông qua lễ hội, du khách không chỉ đến ngắm hoa, mà còn hiểu hơn về văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc; từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.

Thực tế cho thấy, Hồng Thái là xã vùng cao có khí hậu ôn đới hiếm có ở miền Bắc, cảnh quan nguyên sơ, cùng hệ thống giá trị văn hóa phong phú của các dân tộc Dao, Mông, Tày với lễ Cấp sắc, nghề thêu, chấm sáp ong trên trang phục truyền thống. Những giá trị ấy khi được đặt trong không gian Lễ hội hoa lê đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, đủ sức níu chân du khách.

Lễ hội hoa lê Hồng Thái vì thế không chỉ là câu chuyện của một mùa hoa, mà là hành trình đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao, là lời mời gọi du khách tìm về với thiên nhiên thuần khiết và những giá trị văn hóa đang được gìn giữ bền bỉ qua thời gian. Giữa nhịp sống hối hả, mùa hoa lê Hồng Thái mở ra một khoảng lặng dịu dàng, nơi con người có thể thả mình giữa sắc trắng núi rừng để thấy lòng an yên và thêm yêu những miền đất biên viễn của Tuyên Quang.

Nguồn Vietnam+