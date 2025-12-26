Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 26/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Ngô Văn Dụ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quốc Hiển - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc)...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng hoa chúc mừng gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương; các vị ĐBQH khóa XV; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và các vị ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Cừ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XI; Hoàng Văn Hon - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa IX; Bùi Văn Tỉnh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XII, XIII; Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đặt nền tảng cho sự phát triển thể chế dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử, trực tiếp lựa chọn những người đại diện của mình vào Quốc hội. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử...”. Cuộc Tổng tuyển cử lịch sử khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trải qua 80 năm, với 15 nhiệm kỳ, trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn, xứng đáng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trước khi tỉnh Phú Thọ được thành lập theo mô hình mới, trong suốt 80 năm đồng hành cùng lịch sử Quốc hội Việt Nam, các Đoàn ĐBQH của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Vĩnh Phú qua các thời kỳ đã trực tiếp tham gia và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tiến trình đổi mới và phát triển đất nước.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Tỉnh Phú Thọ hiện nay được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Trên nền tảng đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XV, với 18 đại biểu đương nhiệm, là sự kế thừa liên tục, thống nhất truyền thống hoạt động của các Đoàn ĐBQH 3 tỉnh trước đây, đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Quốc hội với cử tri, góp phần quan trọng tạo dựng đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ tại Lễ kỷ niệm

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 790 ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, tổ chức 37 chuyên đề giám sát, hơn 60 chuyên đề khảo sát, chuyển tải hơn 700 ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết. Các ý kiến phát biểu tại Quốc hội, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri của Đoàn đều bám sát thực tiễn, có chiều sâu, được cử tri và Nhân dân trong ngoài tỉnh đồng tình, đánh giá cao.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII, đại diện các thế hệ ĐBQH tỉnh Phú Thọ phát biểu cảm tưởng, chia sẻ những dấu ấn sâu đậm và những đóng góp ý nghĩa trong suốt quá trình công tác và đồng hành cùng Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh nhà.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của lịch sử 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Phú Thọ. Đồng chí mong muốn ĐBQH qua các khóa của tỉnh Phú Thọ bằng uy tín, tình cảm và tâm huyết của mình, làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ của tỉnh tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng nhau tự hào về vùng đất cổ linh thiêng để đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển toàn diện, vững về chính trị, mạnh về kinh tế, an ninh, an toàn, an sinh, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng lãnh đạo tỉnh và ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Mặc dù hôm nay tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH nhưng sứ mệnh, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV vẫn còn tiếp tục cho đến Kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung hoàn thành chương trình công tác đã đề ra; giám sát chặt chẽ việc xử lý các kiến nghị của cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nêu gương cùng với cử tri và Nhân dân đóng góp công sức để Đảng ta tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong tỉnh để chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bảo đảm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giầu mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Đỗ Văn Chiến và Trưởng đoàn ĐBQH Bùi Minh Châu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã phối hợp, chỉ đạo, giúp đỡ Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Khóa XV và các vị ĐBQH hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, được cử tri và Nhân dân trao gửi.

Chủ tịch UBND Trần Duy Đông trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân là ĐBQH đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

Trong dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 10 ĐBQH công tác tại địa phương có thành tích xuất sắc hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

