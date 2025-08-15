Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Sáng 15/8, Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2025).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao Huân chương chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Tới dự Lễ kỷ niệm, đại biểu các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn có: Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2; đồng chí Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh Tuyên Quang; Hà Nội; Sơn La.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đại biểu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ Trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ Trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí sĩ quan cấp tướng quê hương Phú Thọ công tác tại Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; Hội Cựu CAND tỉnh; đại diện gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thuộc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng và bức trướng mang dòng chữ Công an tỉnh Phú Thọ “Trung thành - Tận tụy - Mưu trí - Dũng cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm của lực lượng CAND tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CAND và 20 năm Ngày toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc trong tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Và đây cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta mãi mãi biết ơn các tầng lớp Nhân dân trong suốt 80 năm qua đã hết lòng đùm bọc, che chở, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an Phú Thọ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

Trong 80 năm qua, cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng CAND cả nước, Công an tỉnh Phú Thọ đã chiến đấu, trưởng thành và phát triển cùng với sự tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ quý báu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đọc diễn văn kỷ niệm.

Từ các tổ chức tiền thân như “Đội tự vệ”, “Đội xích vệ” thời kỳ Mặt trận phản đế (1939-1941), đến các “Đội trinh sát”, “Đội danh dự trừ gian”, “Đội vũ trang tuyên truyền” thời Mặt trận Việt Minh (1941-1945), lực lượng Công an Phú Thọ đã kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, an toàn cho Xứ ủy Bắc Kỳ, các đồng chí lãnh tụ và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Trong Cách mạng tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang cùng Nhân dân giành chính quyền. Ngay sau đó, Ty Liêm phóng được thành lập, khẩn trương nắm tình hình địch, trừng trị phần tử phản động, bảo vệ chính quyền và Nhân dân, giữ gìn trật tự, chống trộm cắp, bảo vệ sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Kiều Văn Ất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua đặc biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Kỷ niệm chương Hùng Vương cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an Phú Thọ đã đấu tranh làm thất bại hoạt động của các cơ quan tình báo Pháp, hoạt động của các tổ chức đảng phái phản động, việt gian trên địa bàn như: Đại Việt Quốc dân đảng, Đại Việt quốc gia liên minh, Việt Nam Quốc dân đảng, bọn phản động lợi dụng tôn giáo...

Trong kháng chiến chống Mỹ, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa các hoạt động tình báo, gián điệp, các hoạt động chống phá của đế quốc Mỹ và tay sai, khám phá nhiều vụ gián điệp, phản động, nhen nhóm tổ chức phản cách mạng của “Đảng cách mạng Việt Nam Tân Tiến”, “Hội Hợp Hương”, “Hội Đồng Tâm”; bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, đã có hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an Phú Thọ tình nguyện lên đường chi viện cho An ninh miền Nam, trong đó có nhiều đồng chí anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí lập lên những chiến công xuất sắc như đồng chí Nguyễn Bá Lợi, Lê Tiền... góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua đặc biệt.

Trải qua 80 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tuyên dương công trạng và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, các loại Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh. Trong đó nổi bật nhất là Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2020); 5 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn. Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều yếu tố phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Long và Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân; kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, ngành, địa phương bảo vệ vững chắc ANTT trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng. Trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) và các ngày lễ lớn; nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; gắn phong trào với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác đền ơn đáp nghĩa; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh phải tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu dân cư; thực hiện “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ thông thạo kỹ năng số, ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, điều hành và nghiệp vụ; thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị; phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ Công an, trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, 2 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công các hạng: Nhất, Nhì, Ba; gia đình ông Kiều Văn Ấp, ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vinh dự nhận Kỷ niệm chương Hùng Vương; 32 tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua đặc biệt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng đinh, để tiếp nối truyền thống vẻ vang 80 năm, cán bộ, chiến Công an tỉnh Phú Thọ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi đắp lý tưởng Cộng sản, nêu cao tinh thần cách mạng, tiếp tục gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an; đặc biệt là 4 Nghị quyết chiến lực của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030, theo như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Công an Trung ương lần thứ X (Tháng 1/1956): “Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp; giao thông vận tải; tốt nhất là Công an đi bước trước”.

Huy Thắng