Lê Nhân: Từ đam mê công nghệ đến hành trình làm nghề cùng Thiên Phúc Copier

Trong ngành cung cấp và cho thuê máy photocopy văn phòng, việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ đang là yếu tố then chốt. Sự phát triển mạnh mẽ của Thiên Phúc Copier trong hơn một thập kỷ qua ghi dấu ấn đậm nét của anh Lê Nhân - từ đam mê công nghệ đến hành trình làm nghề cùng Thiên Phúc Copier.

Khởi đầu từ niềm đam mê công nghệ và tư duy đổi mới

Gia nhập Thiên Phúc Copier từ năm 2014, anh Lê Nhân đảm nhận hai vai trò quan trọng là chuyên gia quản lý vận hành, tối ưu hóa quy trình để mang lại trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng. Với xuất phát điểm từ mảng công nghệ thông tin, anh luôn nhìn nhận quy trình vận hành dưới góc độ tối ưu hóa và tự động hóa.

- Triết lý hành động: "Thành công của hôm nay chỉ là điều cũ kỹ của ngày mai. Đổi mới là sự sống còn".

- Tư duy quản trị: Dùng phần mềm, AI và công nghệ IoT để giải phóng sức lao động thủ công, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Phong cách làm việc: Tập trung, quyết liệt, chọn cách đối mặt trực diện với thách thức kỹ thuật thay vì tìm lý do.

Hành trình 12 năm bứt phá và cống hiến

Trong suốt 12 năm đồng hành, anh Lê Nhân đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đóng góp trực tiếp vào từng giai đoạn chuyển mình của doanh nghiệp.

- Năm 2014 - Trưởng phòng Kỹ thuật Máy tính: Trực tiếp phụ trách các dự án hạ tầng mạng lớn như Công an Quận 2, Cảng Cát Lái, tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc.

- Năm 2018 - Phụ trách Kinh doanh & Digital Marketing: Mang về các hợp đồng đối tác lớn như JABIL, SAGAWA; tái cấu trúc website và đưa nhiều từ khóa chủ chốt lên TOP 1 Google.

- Năm 2023 đến nay - Quản lý vận hành (Operation Manager): Xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật – kinh doanh, đưa Thiên Phúc Copier phát triển vượt bậc về quy mô.

Dấu ấn số hóa nâng tầm chất lượng dịch vụ

Bằng việc đưa tư duy IT vào ngành máy in truyền thống, anh Lê Nhân đã triển khai thành công hàng loạt giải pháp công nghệ mang lại giá trị thực tế cao.

- Ứng dụng Chip IoT: Giúp chốt số counter máy photocopy cho thuê từ xa hoàn toàn tự động, tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

- Mobile App kỹ thuật: Quản lý lịch trình bảo trì hiện trường, giúp kỹ thuật viên tiếp nhận sự cố nhanh chóng và tăng năng suất làm việc lên gấp 3 lần.

- Hệ thống tự động hóa: Phát triển công cụ cài Driver tự động, Web App quản lý KPI/tồn kho và lưu trữ tri thức kỹ thuật trên Cloud Server nội bộ.

- Thành tựu tăng trưởng: Góp phần đưa quy mô nhân sự từ 15 lên hơn 44 người, quản lý hơn 1.400 máy photocopy cho thuê và phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp bán và cho thuê máy photocopy trọn gói tại Thiên Phúc Copier

Thiên Phúc Copier là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp máy văn phòng toàn diện với nhiều năm kinh nghiệm tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp in ấn tiết kiệm, hiện đại và tối ưu chi phí vận hành.

Dịch vụ cho thuê máy photocopy giá rẻ:

- Cung cấp các dòng máy photocopy đời mới nhất từ các thương hiệu hàng đầu: Ricoh, Toshiba...

- Chi phí thuê linh hoạt, không cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

- Miễn phí toàn bộ mực in, linh kiện thay thế và chi phí bảo trì định kỳ.

Dịch vụ bán máy photocopy chính hãng:

- Đa dạng chủng loại từ máy in văn phòng nhỏ gọn đến máy công suất lớn cho công trình, trường học, dịch vụ.

- Cam kết hàng chính hãng, đầy đủ CO/CQ, chính sách bảo hành dài hạn.

Cam kết chất lượng dịch vụ kỹ thuật:

- Hỗ trợ xử lý sự cố tận nơi siêu tốc trong vòng 2 giờ tại TP.HCM.

- Đổi máy mới ngay nếu thiết bị gặp sự cố kéo dài không khắc phục được.

- Đội ngũ kỹ thuật viên nhiệt tình, tận tâm, giàu kinh nghiệm.

Mạng lưới trạm kỹ thuật của Thiên Phúc Copier phủ rộng khắp các khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận ... sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Hãy liên hệ Thiên Phúc Copier để trải nghiệm những dịch vụ và sản phẩm chất lượng của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG THIÊN PHÚC

- Showroom: 32 Đường 10, Phường Cát Lái, TP.HCM

- Showroom: 9/12 Tân Thành, Phường Tân Phú, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 1: 61/12 Đường Số 8 Khu Phố 1, P. Thủ Đức, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 2: 849/11 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, TP.HCM

- Trạm kỹ thuật 3: 32 Nguyễn Tri Phương Khu Phố Nhị Đồng, P. Dĩ An, TPHCM

- Hotline: 0934183338

- Website: https://thienphuc.vn/

- Email: nhanle@thienphuc.vn