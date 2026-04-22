Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của học sinh, sinh viên năm 2026 ra sao?

Học sinh nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 theo quy định, trong khi đó, nhiều trường đại học đổi lịch hoặc chuyển học online.

Nhiều trường học thông tin về lịch nghỉ lễ năm 2026 cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Sinh viên được nghỉ tới 9 ngày, tùy trường

Theo quy định, dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 người lao động nghỉ 3 ngày (25 - 27/4), sau đó đi làm 2 ngày 28–29/4. Dịp 30/4 - 1/5 nghỉ tiếp 4 ngày (30/4 - 3/5). Căn cứ lịch này, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài.

Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức học online vào ngày 28–29/4 để sinh viên nghỉ liên tục 9 ngày. Còn các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành... cho sinh viên nghỉ khoảng 8 ngày, từ 26/4 đến 3/5. Một số trường khác cũng bố trí nghỉ dài ngày nhưng sẽ học bù sau kỳ nghỉ.

Còn trường Đại học Ngoại thương, Trường Kinh tế - Luật và Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ đến 1/5, tức 6 ngày. Tuy nhiên, nếu không có lịch học vào thứ 7 (ngày 25/4 và 2/5), kỳ nghỉ có thể kéo dài 9 ngày.

Để đảm bảo chương trình, trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh tổ chức học bù vào thứ bảy của hai tuần sau kỳ nghỉ.

Trường THPT, THCS không cho nghỉ nối tiếp

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 của học sinh, giáo viên. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS - THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 26/4 (Chủ Nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên, người lao động, học sinh được nghỉ bù vào ngày 27/4 (thứ hai). Với những trường không tổ chức dạy học vào thứ bảy, học sinh có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ 25 đến 27/4. Sau đó, học sinh tiếp tục đi học hai ngày thứ ba, thứ tư (28-29/4), và tiếp tục nghỉ lễ 2 ngày gồm: Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Nếu không học thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần, tổng thời gian kỳ nghỉ là 4 ngày.

Tương tự, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng cho học sinh nghỉ theo quy định. Đối với các trường học thứ Bảy, căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế, hiệu trưởng sẽ bố trí lịch nghỉ bù, học bù cho phù hợp.

Sở GD&ĐT Tây Ninh cũng cho học sinh nghỉ theo quy định do UBND tỉnh ban hành: Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ thứ Bảy (25/4/2026) đến hết thứ Hai (27/4/2026).

Tỉnh Cà Mau cũng cho phép học sinh, công chức, viên chức, người lao động nghỉ 3 ngày liên tục, từ 25 đến 27/4.

Tại Hưng Yên, học sinh được nghỉ dài hơn với 3 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4). Đặc biệt, kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5. Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu các trường đảm bảo kế hoạch dạy học, không dạy bù hay dồn tiết để kéo dài thời gian nghỉ.

Ngành giáo dục TP Hải Phòng thông báo không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, do đó không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong hai dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Thời gian nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tương tự, tỉnh Phú Thọ và Sơn La đều thực hiện lịch nghỉ theo quy định chung, không hoán đổi ngày làm việc. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động bố trí trực, đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong thời gian nghỉ lễ. Các địa phương như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị... cũng triển khai lịch nghỉ theo khung thời gian chung.

Trước đó, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, một số đơn vị trực thuộc dự kiến tổ chức dạy bù chương trình, nhằm cho học sinh được nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Việc này có thể dẫn đến việc điều chỉnh không đúng khung kế hoạch thời gian năm học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Do đó, Sở GD&ĐT Gia Lai có công văn chấn chỉnh việc dạy bù để hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ lễ, trong đó yêu cầu các trường tuyệt đối không thực hiện việc dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài liên tục 9 ngày như phản ánh. Nếu phát hiện trường dạy bù, đôn chương trình, hoặc có các hành vi vi phạm liên quan, sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc