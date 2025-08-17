Lịch thi đấu trận tranh hạng ba giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan

Lịch thi đấu trận tranh hạng ba giải nữ Đông Nam Á 2025 nhận được sự quan tâm khi ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan.

Lịch thi đấu trận tranh hạng ba của ĐT nữ Việt Nam tại giải nữ Đông Nam Á 2025 được người hâm mộ chú ý với màn tái đấu với đối thủ nhiều duyên nợ là ĐT nữ Thái Lan. Tại bán kết, cả hai đội cùng để thua với tỉ số 1-2 trước những đối thủ từ bảng B.

ĐT nữ Việt Nam có màn tái đấu ĐT nữ Thái Lan (Ảnh: Đức Minh)

Tại vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam từng giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước ĐT nữ Thái Lan. Đây cũng là trận đấu có số lượng người hâm mộ đến sân đông nhất giải với con số 25.000 cổ động viên.

Vì vậy dù là trận tranh hạng ba nhưng người hâm mộ vẫn bày tỏ sẽ tiếp tục cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ có đôi chút thay đổi về khung giờ so với các trận đấu trước đó. Cụ thể, màn so tài này sẽ diễn ra vào 16h30 ngày 19/8 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng).

Trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 giữa ĐT nữ Australia và Myanmar sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 19/8.

Nguồn vov.vn