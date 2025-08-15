{title}
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 15/8, đội U21 nữ Việt Nam tiếp tục hành trình tại giải bóng chuyền U21 nữ vô địch thế giới 2025.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 15/8, đội U21 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tiếp theo ở giải bóng chuyền U21 nữ vô địch thế giới 2025.
Ảnh: FIVB
Theo đó, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ so tài với Chile trong trận đấu tranh hạng từ 17 đến 20. Sau khi đánh bại Ai Cập ở vòng đấu trước, đội U21 nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để tiếp tục có chiến thắng.
Ở vòng bảng, Chile từng thua Thái Lan, đội bóng có trình độ không quá vượt trội U21 Việt Nam với tỷ số 0-3. Màn so tài giữa Việt Nam và Chile sẽ diễn ra lúc 20h ngày hôm nay 15/8.
Nếu giành chiến thắng, U21 Việt Nam sẽ tiến vào trận đấu tranh hạng 17 với đội thắng trong trận Canada gặp CH Dominica của giải trong khi nếu thua, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 19.
Những thông tin về màn so tài bóng chuyền giữa U21 nữ Việt Nam và U21 nữ Chile sẽ liên tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Nguồn vov.vn
