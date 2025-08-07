Thể thao
Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026: Đại chiến từ vạch xuất phát

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026, ngay ở vòng đấu đầu tiên người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đối đầu trực tiếp của các ứng viên vô địch.

Theo lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026, sân chơi cao nhất Việt Nam sẽ khởi tranh vào ngày 15/8. Ngay ở trận ra quân, hai ứng viên vô địch cho giải đấu năm nay là CAHN và Thể Công Viettel so tài với nhau tại Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026.

Bên cạnh đó, CLB Công an TPHCM, đội bóng đầu tư rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 cũng tiếp đón ứng viên vô địch Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là trận đấu được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Ở vòng đấu đầu tiên, nhà đương kim vô địch Nam Định sẽ đọ sức với Hải Phòng. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Nam Định không được phép chủ quan vì ở trận ra quân mùa giải trước, họ đã thua Hà Tĩnh.

Nguồn vov.vn


 Từ khóa: Lịch thi đấu Hà Nội FC Vòng 1 Ứng viên vô địch Nam Định Đại chiến Đầu tiên Người hâm mộ Thể Công Đối đầu
