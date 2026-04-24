Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Chiều 24/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WECVN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và phát động Lễ trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - phát triển bền vững”.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí linh thiêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã khai mở bờ cõi, đặt nền móng cho lịch sử dân tộc.

Các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - phát triển bền vững”.

Tiếp đó, trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đã tổ chức Lễ trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - phát triển bền vững”. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng cả về môi trường, xã hội và kinh tế. Việc trồng cây giúp tăng diện tích rừng, cải thiện chất lượng không khí và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện đoàn công tác và lãnh đạo xã Hy Cương trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Nhân dịp này, đoàn đã thăm và trao 100 suất tặng hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học tại xã Hy Cương, mỗi suất bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng vì một Việt Nam xanh VCCI Công nghiệp Thương mại Thế giới Phát triển bền vững Dâng hương tưởng niệm Trồng cây đền Hùng Doanh nghiệp
Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt

Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt
2026-04-26 20:34:00

baophutho.vn Như một lời hẹn ước, hôm nay, con Lạc cháu Hồng khắp mọi miền hội tụ về đất Tổ thành kính dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Không khí tại Đền...

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ
2026-04-26 11:09:00

baophutho.vn Ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh lớn của dân tộc mà còn là dịp hội tụ thiêng liêng của hàng...

Lắng đọng không gian văn hóa đất cội nguồn

Lắng đọng không gian văn hóa đất cội nguồn
2026-04-25 17:03:00

baophutho.vn Vẫn đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, hương trầm bảng lảng quyện trong tán cây đại thụ trầm mặc. Vẫn tiếng trống hội rộn ràng, cờ thần phấp phới, dòng...

