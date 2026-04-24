Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Chiều 24/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WECVN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và phát động Lễ trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - phát triển bền vững”.

Trong không khí linh thiêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã khai mở bờ cõi, đặt nền móng cho lịch sử dân tộc.

Tiếp đó, trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đã tổ chức Lễ trồng cây “Vì một Việt Nam xanh - phát triển bền vững”. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng cả về môi trường, xã hội và kinh tế. Việc trồng cây giúp tăng diện tích rừng, cải thiện chất lượng không khí và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, đoàn đã thăm và trao 100 suất tặng hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học tại xã Hy Cương, mỗi suất bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đức Anh