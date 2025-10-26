Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh thành công tốt đẹp

Tối 26/10, tại Cung Văn hóa Hoà Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện Ban Giám khảo đánh giá chất lượng Liên hoan.

Trong 2 ngày diễn ra Liên hoan (25 – 26/10), khán giả đã được thưởng thức 27 chương trình nghệ thuật đặc sắc đến từ 27 xã, phường trong tỉnh, với gần 1.000 diễn viên, nhạc công không chuyên tham gia biểu diễn. Với 80 tiết mục biểu diễn đặc sắc, đa dạng thể loại (ca, múa, nhạc,...) được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, trong đó có 32 tiết mục tốp ca; 18 tiết mục song ca, tam ca; 30 tiết mục múa được các biên đạo, đạo diễn dàn dựng công phu, khéo léo, kết hợp cùng sự nhiệt huyết, lòng đam mê của những tài năng nghệ thuật đã làm nên một không gian văn hoá nghệ thuật đặc sắc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định nghệ thuật, hầu hết các đoàn tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, sáng tạo trong luyện tập và biểu diễn, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật và khẳng định vị thế phong trào văn hóa quần chúng của tỉnh. Liên hoan đã góp phần khơi dậy niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Ban Giám khảo trao thưởng cho các tiết mục đoạt giải C.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các tiết mục đoạt giải A.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 25 giải A, 25 giải B và 28 giải C cho các tiết mục đặc sắc. Cụ thể giải A:

Song ca nam nữ “Bài ca bên cánh võng” (Mai Lân - Văn Cao cùng tốp múa xã Kim Bôi)

Hát múa “Kỷ nguyên mới” (xã An Nghĩa)

Đơn ca “Người là niềm tin tất thắng” (Nguyễn Sỹ Duy, xã Mường Động)

Hát múa “Từ Làng Sen” (Kiều Trang cùng tốp múa xã Lạc Lương)

Liên khúc “Quốc tế ca - Người cộng sản đầu tiên - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam" (xã Lạc Lương)

Đơn ca “Nhớ công ơn Đảng, Bác Hồ” (Bùi Đình cùng tốp múa xã Yên Phú)

Hát múa “Mừng đất nước nở hoa” (tốp ca nam nữ phường Tân Hoà)

Đơn ca “Mùa xuân trên quê hương” (Hoàng Lệ cùng tốp múa xã An Bình)

Tốp ca nam cùng tốp vocal “Kể chuyện người cộng sản” (Bảo Hân - xã Yên Trị)

Hoạt cảnh hát xẩm “Theo Đảng trọn đời” (Bảo Hân - phường Hoà Bình)

Màn hát múa liên khúc “Đảng đã cho ta mùa xuân - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” (xã Nật Sơn)

Đơn ca “Ta dâng Đảng ngàn tiếng ca” (Hoàng Việt - xã Toàn Thắng)

Hát múa “Thênh thang đường mới” (xã Lương Sơn)

Liên khúc “Tổ quốc bốn mùa hoa - Non sông ngàn năm gấm vóc” (xã Cao Phong)

Múa “Se sợi” (tốp múa xã Đức Nhàn)

Múa “Lập tịch giao duyên” (tốp múa xã Tiền Phong)

Tốp ca nam nữ “Lời Bác lời của nước non” (tốp ca nam nữ cùng tốp múa phường Kỳ Sơn)

Múa “Kéo Si” (xã Yên Phú)

Đơn ca nam “Lá cờ giai điệu tự hào” (Tuấn Ngọc và tốp múa phường Thống Nhất)

Liên khúc “Lá cờ Đảng - Sáng mãi niềm tin - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” (xã Mường Hoa)

Hát múa “Bài ca phường Hoà Bình” (phường Hoà Bình)

Liên khúc hát múa “Lá cờ Đảng - Tự hào Đảng quang vinh” (xã Thung Nai)

Hát múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (tốp ca nam nữ và tốp múa xã An Bình)

Song ca nam nữ “An Nghĩa đất Mường ngày mới (Thu Huyền - Sỹ Thành và múa phụ hoạ xã An Nghĩa)

Đơn ca nữ “Còn gì đẹp hơn” (Uyển Nhi cùng tốp múa phường Kỳ Sơn).

Hương Lan