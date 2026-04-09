Liverpool “vụn vỡ” bị PSG đánh bại, Barca trả giá cực đắt vì sai lầm tai hại

Ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025-2026, 2 CLB giàu thành tích bậc nhất giải là Liverpool, Barca đều nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước các đối thủ quen thuộc là PSG và Atletico Madrid.

Màn trình diễn tệ hại của Liverpool

Rạng sáng 9.4 (giờ Việt Nam), Liverpool có chuyến làm khách trên sân Công viên các hoàng tử của PSG. Đại diện nước Anh cho thấy ý đồ chơi phòng ngự khi vận hành với sơ đồ 3-4-2-1 và bộ 3 trung vệ là Virgil van Dijk, Joe Gomez và Ibrahim Konate. Đây là sơ đồ chiến thuật mà Liverpool gần như không sử dụng trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, “Lữ đoàn đỏ” vẫn bị thủng lưới sớm. Phút 11, hàng phòng ngự dày đặc của Liverpool không thể ngăn cản Vitinha, Ousmane Dembele, Desire Doue phối hợp. Cuối cùng, Doue có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm, bóng khẽ chạm chân Ryan Gravenberch rồi đổi hướng, khiến thủ thành Giorgi Mamardashvili bó tay.

Doue ghi bàn thắng có phần may mắn, nhưng PSG xứng đáng giành chiến thắng khi thi đấu vượt trội

Khvicha Kvaratskhelia khiến hàng thủ Liverpool vất vả

Sau bàn thắng này, PSG duy trì một thế trận kiểm soát vượt trội khi cầm bóng đến 75%, tạo ra 8 pha dứt điểm. Trong khi đó, Liverpool chỉ có đúng 1 lần sút cầu môn sau nỗ lực phối hợp của 2 cựu cầu thủ Bayer Leverkusen là Florian Wirtz và Jeremy Frimpong.

Kịch bản không hề thay đổi trong hiệp 2. PSG vẫn nắm thế chủ động. Đội chủ nhà không tấn công quá áp đảo, nhưng biết tăng tốc đúng cách và hiệu quả. Phút 65, Khvicha xxc băng xuống rất nhanh, che chắn bóng khôn ngoan để loại bỏ Gravenberch rồi tiếp tục vượt qua thủ môn Mamardashvili, nâng tỷ số lên 2-0.

Liverpool thực hiện đến 4 sự thay người cùng lúc khi Cody Gakpo, Alexander Isak, Curtis Jones và Andy Robertson vào thay Wirtz, Hugo Ekitike, Dominic Szoboszlai và Milos Kerkez. Tiếp theo đó, HLV Arne Slot tung thêm cầu thủ trẻ Trey Nyoni vào thay Frimpong. Tuy nhiên, Liverpool không tạo ra được sự khác biệt nào và chấp nhận thất bại 0-2.

Tấm thẻ đỏ tai hại

Ở trận đấu cùng giờ, Barca gặp rất nhiều khó khăn dù được chơi trên sân nhà Camp Nou. Các học trò của HLV Hansi Flick chơi nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian của hiệp một, tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Atletico Madrid mới là đội có bàn dẫn trước và có cực nhiều lợi thế khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 42, Julian Alvarez có pha chạy chỗ thông minh, phá bẫy việt vị thành công để đón đường chuyền của đồng đội. Tiền đạo của Atletico Madrid bị trung vệ Pau Curbasi phạm lỗi từ phía sau. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng dành cho cầu thủ Barca nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Curbasi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương (lỗi DOGSO) và đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ. Sau đó, chính Alvarez thực hiện cú đá phạt trực tiếp cực kỳ đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu.

Atletico Madrid (áo đỏ trắng) có lợi thế quá lớn trước trận lượt về

Dù phải chơi thiếu người, Barca vẫn nỗ lực chơi tấn công. Họ tạo thêm được một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú đá phạt đưa bóng trúng xà ngang của Marcus Rashford. Nhưng thêm một lần nữa, Atletico Madrid lại khiến các CĐV chủ nhà có mặt tại Camp Nou phải như chết lặng. Phút 71, đội khách có pha dàn xếp tấn công biên hoàn hảo, được kết thúc bằng cú đệm lòng gọn gàng của Alexander Soloth. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Barca thua 0-2.

