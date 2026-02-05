Lợi ích bất ngờ của quả lựu với sức khỏe tim mạch người trên 55 tuổi

Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ quả lựu có thể hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh bằng cách hạ huyết áp tâm thu và các dấu hiệu viêm nhiễm ở người lớn trên 55 tuổi.

Quả lựu (tên khoa học là Punica granatum L.) từ lâu đã được ưa chuộng nhờ hàm lượng polyphenol phong phú, đặc biệt là punicalagin. Nhờ những hợp chất này, lựu sở hữu hoạt tính chống oxy hóa vượt trội hơn nhiều loại thực phẩm khác, bao gồm cả trà xanh.

Dựa trên đặc tính đó, các nhà khoa học đã tiến hành tìm hiểu xem liệu chiết xuất từ quả lựu có thể giúp giảm bớt các rủi ro sức khỏe liên quan đến tuổi tác hay không. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy chiết xuất từ quả lựu có thể hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

1. Chiết xuất từ quả lựu có tác dụng chống viêm

Nghiên cứu tập trung vào nhóm đối tượng từ 55-70 tuổi, bao gồm cả người có cân nặng bình thường và người thừa cân. Nhóm tham gia gồm 86 người, phần lớn là phụ nữ với chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình là 24.

Tại thời điểm bắt đầu, những người tham gia có huyết áp tâm thu trung bình là 128 mmHg. Đa số họ đều có các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Khoảng một phần ba số người tham gia có mức interleukin-6 (IL-6) ở giới hạn dưới của mức bình thường và chỉ hơn một nửa có chỉ số yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF-α) nằm trong giới hạn an toàn.

Quả lựu giúp cải thiện sức khỏe tim mạch ở người lớn tuổi.

Sau quá trình thử nghiệm, kết quả cho thấy những người sử dụng chiết xuất lựu đã giảm rõ rệt các dấu hiệu viêm - điều không xảy ra ở nhóm dùng giả dược. Cụ thể, mức IL-6 giảm trung bình 5,47 pg/mL và chỉ số IL1-β cũng giảm đáng kể. Các chỉ số viêm khác như CRP và TNF-α cũng có xu hướng giảm.

2. Kiểm soát huyết áp để phòng ngừa biến cố tim mạch

Bên cạnh tác dụng kháng viêm, việc tiêu thụ chiết xuất lựu còn giúp giảm huyết áp tâm thu, đặc biệt hiệu quả ở những người có chỉ số ban đầu cao. Trung bình, huyết áp tâm thu của người tham gia đã giảm 5,2 mmHg. Huyết áp tâm trương cũng giảm nhẹ khoảng 3 mmHg.

Dưới góc độ lâm sàng, sự sụt giảm này mang ý nghĩa rất lớn. Các chuyên gia tim mạch ước tính rằng việc giảm 5% huyết áp tâm thu thường liên quan đến việc giảm 10% nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Cơ chế được đề xuất cho lợi ích huyết áp này liên quan đến việc giãn mạch được cải thiện. Điều này có thể được thúc đẩy bởi sự giảm stress oxy hóa liên quan đến ellagitannin và hoạt động tăng cường của synthase oxit nội mô (eNOS) giúp mạch máu lưu thông tốt hơn.

3. Xu hướng lão hóa lành mạnh không dùng thuốc

Đáng chú ý, trong suốt quá trình nghiên cứu, các chỉ số chuyển hóa khác như BMI hay thói quen ăn uống, vận động của người tham gia không thay đổi. Điều này cho thấy hiệu quả cải thiện sức khỏe đến trực tiếp từ việc bổ sung chiết xuất lựu. Sản phẩm cũng được ghi nhận là dung nạp tốt và an toàn với người sử dụng.

Kết quả nghiên cứu đã làm nổi bật những rủi ro về tim mạch và viêm nhiễm thường bị bỏ qua ở người lớn tuổi, ngay cả khi họ có vẻ ngoài khỏe mạnh. Các tác giả của nghiên cứu nhận định: Việc sử dụng chiết xuất từ quả lựu có thể cung cấp một chiến lược có giá trị, không cần dùng thuốc để thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng cần có thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn với thời gian theo dõi dài hơn để khẳng định chắc chắn tác động lâu dài của loại quả này đối với sức khỏe người lớn tuổi.

TS biên soạn Theo suckhoedoisong.vn