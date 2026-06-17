Lợi ích từ các hoạt động tại chỗ ở cấp xã

Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều hoạt động hành chính, thương mại và dịch vụ của Phú Thọ đang được tổ chức ngay tại các xã, phường. Điều này không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ, mở rộng cơ hội việc làm và hình thành những động lực tăng trưởng mới từ cơ sở.

Tiện lợi hơn cho người dân

Những ngày gần đây, tại trung tâm nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, lượng người đến giao dịch hành chính, thực hiện các thủ tục dân sự, đăng ký kinh doanh, xác nhận hồ sơ hay tiếp cận các dịch vụ công ngày càng đông. Điều khác biệt so với trước đây là phần lớn các nhu cầu này đều có thể được giải quyết ngay tại cấp xã.

Sau sáp nhập, hệ thống thương mại, dịch vụ, nhất là các cửa hàng tiện ích trên địa bàn xã Thái Hòa phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tại chỗ cho người dân địa phương.

Nếu như trước kia, mỗi lần thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch, bảo hiểm hay đăng ký kinh doanh, nhiều người phải dành cả buổi, thậm chí cả ngày để di chuyển đến trung tâm cấp huyện thì nay, phần lớn công việc đã được thực hiện ngay tại cấp xã. Quãng đường được rút ngắn, thời gian chờ đợi giảm bớt, chi phí đi lại cũng được tiết kiệm đáng kể.

Thực tế cho thấy, cùng với việc phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cơ sở, nhiều thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, đất đai và các dịch vụ công đang được xử lý ngay tại xã, phường. Điển hình như tại xã Thái Hòa, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã giải quyết hàng trăm hồ sơ liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhiều thủ tục hành chính khác. Hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng ổn định, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ thiết yếu cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trung tâm xã, phường. Từ điểm giao dịch ngân hàng, bưu chính, viễn thông đến các cơ sở y tế, nhà thuốc, cửa hàng tiện ích, dịch vụ photocopy, văn phòng phẩm, ăn uống... đều phát triển theo nhu cầu thực tế của người dân.

Đối với người dân ở khu vực nông thôn, miền núi hoặc vùng xa trung tâm đô thị, đây là lợi ích rất rõ nét. Thay vì mất nhiều giờ đồng hồ cho một giao dịch đơn giản, nay họ có thể dành thời gian đó cho lao động sản xuất hoặc chăm lo cuộc sống gia đình.

Thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ

Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất của việc gia tăng các hoạt động tại chỗ ở cấp xã là sự phát triển của khu vực thương mại, dịch vụ. Nơi nào có người dân đến giao dịch thường xuyên, nơi đó sẽ phát sinh nhu cầu ăn uống, mua sắm, vận chuyển và nhiều loại hình dịch vụ khác.

Cùng với sự hình thành các trung tâm hành chính mới, nhiều hộ kinh doanh đã nắm bắt cơ hội để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Lan - chủ một cửa hàng văn phòng phẩm và dịch vụ photocopy gần trung tâm hành chính xã Thái Hòa chia sẻ: “Từ khi nhiều thủ tục được thực hiện ngay tại địa phương, lượng khách đến cửa hàng tăng rõ rệt. Ngoài photo hồ sơ, người dân còn sử dụng thêm các dịch vụ in ấn, văn phòng phẩm và chuyển phát. Doanh thu của cửa hàng tốt hơn, tạo điều kiện để gia đình tôi tiếp tục mở rộng kinh doanh”.

Ghi nhận tại xã Thái Hòa, trong 6 tháng đầu năm nay đã có thêm 115 hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn lên 580 hộ. Còn tại xã Thung Nai, chỉ riêng tháng 5/2026 đã tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ đăng ký kinh doanh. Những con số này cho thấy sức sống mới của khu vực kinh tế hộ gia đình khi các hoạt động kinh tế, hành chính và dịch vụ ngày càng được đưa về gần dân.

Phần lớn các thủ tục hành chính được xử lý ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giúp người dân Thung Nai giảm được gánh nặng chi phí và thời gian đi lại.

Điều đáng chú ý là nguồn chi tiêu của người dân cũng có xu hướng được giữ lại nhiều hơn tại địa phương. Trước đây, khi phải lên trung tâm huyện để thực hiện công việc, người dân thường kết hợp mua sắm hoặc sử dụng các dịch vụ khác. Nay, phần lớn nhu cầu được đáp ứng ngay tại xã, phường, qua đó tạo thêm nguồn thu cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là yếu tố có ý nghĩa không nhỏ đối với phát triển kinh tế cơ sở, nhất là trong bối cảnh khu vực thương mại, dịch vụ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tạo động lực từ cơ sở

Nhìn rộng hơn, việc tổ chức các hoạt động tại chỗ ở cấp xã không chỉ mang ý nghĩa thuận tiện cho người dân mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi các hoạt động hành chính, thương mại và dịch vụ được tập trung tại địa phương, nhu cầu về hạ tầng, nhà ở, giao thông, viễn thông, công nghệ số và các dịch vụ hỗ trợ cũng tăng theo. Điều đó tạo thêm việc làm, mở rộng không gian kinh doanh và khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ mới.

Đối với nhiều địa phương, đây cũng là cơ hội để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có, từng bước hình thành các điểm dịch vụ phục vụ người dân ngay từ cơ sở thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trung tâm lớn.

Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc kết hợp giữa dịch vụ công trực tuyến với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại địa phương càng làm tăng hiệu quả phục vụ người dân. Nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường số nhưng vẫn có sự hỗ trợ của cán bộ và các điểm dịch vụ ngay tại cơ sở, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Anh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho rằng: “Việc đưa nhiều hoạt động hành chính, dịch vụ công và các tiện ích thiết yếu về gần dân không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế tại chỗ. Khi người dân đến trung tâm xã để giải quyết công việc, các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng có điều kiện phát triển theo. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành các điểm dịch vụ tổng hợp, tạo việc làm, tăng thu nhập và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của địa phương”.

Từ những thay đổi tưởng như rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, một không gian phát triển mới đang dần hình thành ở nhiều xã, phường. Người dân được phục vụ thuận tiện hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm cơ hội phát triển, các nguồn lực được giữ lại và luân chuyển ngay tại cấp xã. Thực tế cho thấy khi các hoạt động cùng hội tụ ở cơ sở, cấp xã không chỉ là nơi thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà đang từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang Nam