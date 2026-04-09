Luật Xây dựng (sửa đổi) tạo thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở

Luật Xây dựng (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, hướng tới một môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, quy định mở rộng các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, trong đó có nhà ở riêng lẻ quy mô vừa và nhỏ, thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Theo đó, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500m2 sẽ không cần xin giấy phép xây dựng, giúp giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính vốn là rào cản lớn đối với nhiều hộ dân trong thời gian qua.

Đây là thay đổi mang tính đột phá, trực tiếp tháo gỡ “nút thắt” về thủ tục đã tồn tại nhiều năm. Trước khi quy định này có hiệu lực, việc xin cấp phép xây dựng đòi hỏi người dân phải trải qua nhiều khâu, từ chuẩn bị hồ sơ, xác nhận quy hoạch đến thẩm định thiết kế, khiến thời gian kéo dài và phát sinh chi phí. Thực tế này không chỉ gây tâm lý e ngại mà còn làm chậm tiến độ xây dựng, cải tạo nhà ở của nhiều gia đình.

Việc miễn giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ quy mô vừa và nhỏ theo quy định sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi xây dựng nhà ở.

Việc miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ quy mô vừa và nhỏ tác động rõ đến tâm lý và hành vi của người dân. Nhiều gia đình chủ động hơn trong việc sửa chữa, xây mới nhà ở khi không còn phụ thuộc vào quy trình cấp phép phức tạp.

Trường hợp ông Nguyễn Trung Thành ở phường Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Trước đây, do lo ngại thủ tục rườm rà, gia đình ông đã nhiều lần trì hoãn kế hoạch sửa chữa nhà. Khi quy định mới có hiệu lực, ông triển khai với tâm thế chủ động, thuận lợi, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí. Điều này phản ánh đúng mục tiêu mà chính sách hướng tới: giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động xây dựng chính đáng.

Không dừng lại ở lợi ích trực tiếp đối với từng hộ dân, chính sách này còn tạo ra tác động lan tỏa đến thị trường xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Khi rào cản thủ tục được tháo gỡ, nhu cầu xây dựng nhà ở có xu hướng tăng, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công phát triển. Mặt khác, việc đơn giản hóa thủ tục cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt đối với các hộ dân và doanh nghiệp nhỏ, phù hợp với chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa với việc nới lỏng quản lý. Ngược lại, Luật Xây dựng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người dân. Các công trình nhà ở riêng lẻ dù không phải xin giấy phép vẫn phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt; tuân thủ quy chế quản lý kiến trúc, chỉ giới xây dựng, mật độ và chiều cao công trình; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và kết nối hạ tầng kỹ thuật. Đây là những yếu tố bắt buộc nhằm bảo đảm sự phát triển đồng bộ, bền vững của đô thị và khu dân cư.

Bên cạnh đó, phạm vi áp dụng quy định miễn giấy phép cũng được giới hạn rõ ràng. Luật không áp dụng đối với các khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung, khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc hoặc những nơi có yêu cầu quản lý đặc thù. Quy định này nhằm tránh tình trạng phát triển tự phát, phá vỡ quy hoạch, đồng thời giữ vững kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng. Điều đó cho thấy cải cách thủ tục hành chính luôn đi đôi với việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quy định này cũng đặt ra yêu cầu người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch và các quy định xây dựng tại địa phương trước khi triển khai công trình. Chính quyền cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, công khai minh bạch thông tin quy hoạch để người dân dễ tiếp cận, đồng thời nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát sau xây dựng.

Có thể khẳng định, quy định miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ quy mô vừa và nhỏ là một bước cải cách quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý xây dựng. Chính sách này không chỉ thiết thực cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Khánh Duy