Lý do phụ nữ không nên uống nhiều nước ngọt

Đồ uống có đường không chỉ là một nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể chất nghiêm trọng như tăng cân, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim, tăng nguy cơ ung thư, mà còn có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần của phụ nữ.

1. Thường xuyên uống nước ngọt khiến phụ nữ trầm cảm hơn nam giới

Những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và ung thư. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy nước ngọt cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

Một nghiên cứu mới do Trung tâm Nghiên cứu bệnh đái tháo đường Đức (DZD) đã cung cấp bằng chứng đồ uống có đường không chỉ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất mà còn cả sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở phụ nữ. Tác động này có thể được điều hòa bởi hệ vi sinh vật đường ruột nhạy cảm.

Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường khiến phụ nữ dễ bị trầm cảm.

Nghiên cứu này khảo sát những người trưởng thành từ 18 đến 65 tuổi được tuyển chọn từ dân số chung và các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu từ năm 2014 đến năm 2018. Các nhà nghiên cứu đã thu thập tổng cộng 932 người, trong đó 405 người mắc chứng trầm cảm nặng và 527 người là nhóm đối chứng khỏe mạnh.

Các phân tích cho thấy mối tương quan giữa việc tiêu thụ nước ngọt với chẩn đoán trầm cảm và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Trong số đó, việc tiêu thụ nhiều nước ngọt có liên quan đến khả năng mắc trầm cảm cao hơn 17% và các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Ở những phụ nữ thường xuyên uống nước ngọt có đường, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy số lượng vi khuẩn thuộc chi Eggerthella trong ruột tăng đáng kể.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng Eggerthella phổ biến hơn ở những người bị trầm cảm. Nghiên cứu hiện tại cung cấp bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho thấy vi khuẩn này có thể đóng vai trò trung gian - như một mối liên hệ sinh học giữa việc tiêu thụ nước ngọt và sự phát triển các triệu chứng trầm cảm.

Đồ uống có đường không chỉ chứa glucose và fructose mà còn chứa nhiều chất phụ gia bao gồm chất bảo quản và chất tạo ngọt nhân tạo. Sự kết hợp này có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột. Vi khuẩn gây viêm được ưa chuộng, trong khi việc sản xuất acid béo chuỗi ngắn bảo vệ lại giảm. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy những thay đổi như vậy có thể kích hoạt các quá trình viêm trong hệ thần kinh và do đó làm tăng hành vi trầm cảm.

Điều đáng chú ý là mối tương quan này dường như có liên quan đến giới tính. Ở những nam giới thường xuyên uống nước ngọt, các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự gia tăng Eggerthella cũng như không tìm thấy mối tương quan nào với các triệu chứng trầm cảm. Vẫn chưa rõ tại sao hiệu ứng này chỉ xảy ra ở phụ nữ. Sự khác biệt về hormone hoặc phản ứng liên quan đến giới tính của hệ thống miễn dịch có thể đóng một vai trò nào đó.

Các nhà nghiên cứu cho rằng ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sức khỏe tâm thần cần được quan tâm hơn nữa. Ngay cả những điều chỉnh nhỏ trong hành vi của người tiêu dùng cũng có thể có tác động lớn, đặc biệt là khi xem xét đến việc tiêu thụ nước ngọt rộng rãi.

2. Hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường để bảo vệ sức khỏe và nguy cơ trầm cảm

Đồ uống có đường là thủ phạm chính gây ra calo dư thừa kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

Đối với phụ nữ, đường dư thừa thúc đẩy quá trình lão hóa, phá hủy collagen và elastin khiến da dễ hình thành nếp nhăn và nhanh bị chảy xệ. Lượng đường cao còn gây rối loạn nội tiết, làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm và lo âu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.

Do đó, hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường là một việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt là nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ.

Theo các chuyên gia y tế, để bảo vệ sức khỏe, cách tốt nhất nên hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống có đường bao gồm nước ngọt có gas và không có gas, nước ép trái cây đóng hộp, nước tăng lực, trà sữa, cà phê uống liền... Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi ngày không nên ăn quá 25 g đường (tương đương 5 thìa cà phê).

Nên ưu tiên sử dụng đường tự nhiên trong chế độ ăn uống sẽ tốt cho sức khỏe hơn đường bổ sung. Đường bổ sung là thành phần chính trong các sản phẩm như: bánh, kẹo, nước ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, nước trái cây đóng hộp, các loại trà và cà phê hòa tan... Đường tự nhiên có trong những thực phẩm tự nhiên như các loại ngũ cốc, trái cây, rau củ...

Nên thay thế đồ uống có đường bằng các đồ uống lành mạnh như: nước lọc, nước ép rau củ, trà thảo mộc, cà phê không thêm đường...

