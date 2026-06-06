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Mắc ung thư có nên kiêng ăn đậu nành?

Nhiều người khuyên có u hoặc mắc ung thư thì không được ăn đậu nành do khiến khối u lan rộng, điều này có đúng?

Mắc ung thư có nên kiêng ăn đậu nành?

Ảnh: Bùi Thủy

Đến nay không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy người có khối u hoặc mắc ung thư cần kiêng hoàn toàn đậu nành. Cũng không có nghiên cứu cho thấy ăn đậu nành làm khối u phát triển hay ung thư lan rộng.

Sự hiểu lầm này xuất phát từ việc đậu nành chứa isoflavone - một hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen. Trước đây, một số người lo ngại isoflavone có thể kích thích các loại ung thư nhạy cảm với hormone, đặc biệt là ung thư vú. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người trong nhiều năm qua cho thấy tiêu thụ đậu nành ở mức thông thường trong chế độ ăn không làm tăng nguy cơ ung thư vú tái phát hay tử vong. Thậm chí, một số nghiên cứu còn ghi nhận lợi ích nhất định đối với sức khỏe và tiên lượng bệnh.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành, đậu nành luộc, tào phớ... là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt. Người bệnh ung thư thường cần duy trì dinh dưỡng đầy đủ để nâng cao thể trạng, hỗ trợ điều trị và phục hồi.

Tuy nhiên, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm đậu nành tự nhiên, chế biến thông thường. Không nên lạm dụng các chế phẩm bổ sung isoflavone hoặc thực phẩm chức năng chứa hàm lượng cao hoạt chất này nếu chưa được bác sĩ tư vấn. Duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

Với từng loại ung thư hoặc tình trạng điều trị cụ thể, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn phù hợp.

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Thực phẩm chức năng Điều trị Nguy cơ ung thư Người bệnh Chế độ ăn Thực vật Bệnh ung thư chuyên gia dinh dưỡng Khoáng chất Bác sĩ
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