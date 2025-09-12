Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên:

Mạch nguồn của niềm tin và kỳ vọng

Là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, Dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng miền Bắc, kết nối các nguồn thủy điện, nhiệt điện với hệ thống truyền tải quốc gia. Những ngày này, trên khắp các công trường, khí thế thi đua sôi nổi đang lan tỏa, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Ngày 16/3, tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức.

Kể từ khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (cũ), nơi có nhiều hạng mục then chốt của dự án đi qua.

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư gần 7.420 tỷ đồng, dài gần 230km, đi qua địa phận 31 xã, thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Tại tỉnh Phú Thọ, dự án đi qua 18 xã với tổng chiều dài tuyến đường dây đi qua là 89,78km; tổng số móng cột điện 195 vị trí.

Điểm đầu là Trạm biến áp 500 kV Lào Cai và điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên.

Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được khánh thành vào ngày 19/8.

Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được đấu nối với đường dây 500 kV Hiệp Hòa - Sơn La, Hiệp Hòa - Việt Trì, điểm trung chuyển giữa hai nguồn nhiệt điện và thủy điện từ các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh.

Trạm biến áp cũng sẽ được đấu nối vào đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau khi tuyến đường dây này hoàn thành, kịp thời giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện, góp phần quan trọng bảo đảm điện khu vực miền Bắc trong các năm tiếp theo.

Ở tuyến đường dây 500 kV chạy trên sườn dãy núi Tam Đảo hùng vĩ là hàng cột 48 trụ lừng lững nối nhau hướng về phía trạm 500 kV Vĩnh Yên.

Gói thầu của đơn vị do Công ty Sông Đà 5 thi công với 48 trụ cột dài gần 19km; đặc biệt trên gói thầu có 20 vị trí cột trên dãy Tam Đảo.

Đây không chỉ là một dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm, mà còn là yếu tố nền tảng để Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư FDI, góp phần xây dựng vùng Trung du và miền núi phía Bắc phát triển nhanh, bền vững.

Lê Minh