Man City gục ngã trước Newcastle

Man City tiếp tục sẩy chân trong cuộc đua vô địch khi thua chủ nhà Newcastle 1-2 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Sau hiệu còi mãn cuộc trên sân St James' Park, HLV Pep Guardiola tiến đến và ấn tay vào ngực trọng tài Sam Barrott, để chất vấn một tình huống nào đó trong trận đấu. HLV Eddie Howe thì mỉm cười mãn nguyện trong lần đầu thắng cuộc đấu trí với Guardiola.

Diễn biến trận đấu cho thấy hai đội cùng phung phí hàng loạt cơ hội, đặc biệt trong hiệp một. Newcastle vẫn tận dụng tốt hơn những tình huống then chốt để giành trọn ba điểm, nhờ cú đúp của tiền vệ Harvey Barnes. Đây cũng mới là chiến thắng thứ hai của Newcastle trước Man City trong 36 cuộc đối đầu gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Harvey Barnes (trái) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle. Ảnh: Reuters

Trận đấu được định đoạt chỉ trong sáu phút. Phút 64, tiền vệ Bruno Guimaraes kéo bóng tới sát cấm địa rồi chuyền ngang cho Barnes sút chìm về góc thấp bên trái, hạ gục thủ môn Gianluigi Donnarumma. Man City gỡ hòa với một cú đá bồi của trung vệ Ruben Dias.

Nhưng chỉ sau đó hai phút, Newcastle ghi bàn ấn định tỷ số. Từ cú đánh đầu của trung vệ Fabian Schar, bóng dội xà ngang, bật ra đúng tầm Barnes đá bồi cận thành vào lưới. Phải mất vài phút, VAR mới xác nhận bàn thắng cho chủ nhà, bởi Schar suýt rơi vào thế việt vị khi nhận đường chuyền từ tiền đạo tân binh Nick Woltemade.

Sau trận, HLV Guardiola nói chuyện riêng với Guimaraes, dành lời khen ngợi tiền vệ này. Không riêng tiền vệ đội trưởng Newcastle, Sandro Tonali và Joelinton cũng xứng đáng được tôn vinh khi cày ải suốt trận.

Thất bại này khiến Man City có nguy cơ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ cách 7 điểm, nếu “Pháo Thủ” thắng trận derby Bắc London. Ở trận tiếp theo, thầy trò Guardiola về sân nhà tiếp Leverkusen ở Champions League tối 25/11, rồi gặp đội khách Leeds ở vòng 13 Ngoại hạng Anh sau đó bốn ngày.

