Máy phiên dịch ATalk và hành trình hỗ trợ người Việt tự tin ra thế giới

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, ngôn ngữ không còn chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Với sự xuất hiện của máy phiên dịch ATalk - một thương hiệu Việt Nam, hành trình vươn ra biển lớn của người dân trong nước đang trở nên tự tin và dễ dàng hơn bao giờ hết.

ATalk - Thương hiệu máy phiên dịch của người Việt, cho người Việt

Giữa thị trường máy phiên dịch đa dạng, ATalk tạo nên dấu ấn riêng biệt nhờ chiến lược tập trung tối ưu trải nghiệm cho người Việt. Bằng cách tinh chỉnh hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu theo đặc trưng ngôn ngữ bản địa, ATalk mang đến những bản dịch đạt độ chính xác cao, giúp người dùng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ một cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Đặc biệt, ATalk gây tiếng vang lớn khi sở hữu tính năng độc quyền: Phiên Dịch Tự Động Không Cần Thao Tác Bấm Nút Không Cần Chạm với độ chuẩn xác lên đến 98%. Đây chính là bước tiến đột phá, khẳng định giá trị cốt lõi “Công nghệ Việt cho người Việt”, giúp thương hiệu không chỉ chiếm trọn niềm tin trong nước mà còn tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các dòng máy quốc tế.

Những dòng máy phiên dịch trực tiếp ATalk phổ biến

ATalk hiện đã ra mắt các sản phẩm đa dạng nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng nhu cầu khắt khe của từng nhóm đối tượng khách hàng:

ATalk Plus+ :"siêu phẩm" máy dịch ngôn ngữ với công nghệ độc quyền: Tự động nhận diện và dịch không cần bấm nút với tốc độ kỷ lục 0.1 giây. Nhờ AI tự học, máy đạt độ chính xác tới 99% và hỗ trợ dịch ngoại tuyến 21 ngôn ngữ. Với 8 chế độ chuyên sâu, kết nối 4G quốc tế và thiết kế đẳng cấp, đây là người bạn đồng hành hoàn hảo cho doanh nhân và du khách tự tin kết nối toàn cầu.

Máy phiên dịch ATalk Plus+ dịch tự động - không cần bấm nút - không cần chạm

ATalk Pro S: là thiết bị dịch thuật đạt chuẩn châu Âu với khả năng dịch tự động không cần bấm nút, hỗ trợ tới 148 ngôn ngữ với độ chính xác 98%. Với 6 tính năng chuyên sâu và kết nối 4G quốc tế, đây là công cụ hội nghị di động lý tưởng cho mọi cuộc đàm phán toàn cầu.

ATalk One: là giải pháp giao tiếp quốc tế tối ưu với tốc độ dịch cực nhanh 0.5 giây, hỗ trợ 135 ngôn ngữ trực tuyến và 19 ngôn ngữ ngoại tuyến. TThiết bị nhỏ gọn, tích hợp sim 4G quốc tế và khả năng phát Wi-Fi, là người bạn không thể thiếu của các tín đồ du lịch tự túc.

Máy phiên dịch ATalk One - Dịch 138 ngôn ngữ - không cần kết nối mạng

ATalk Pen 5: là dòng bút phiên dịch thông minh hỗ trợ 134 ngôn ngữ với tốc độ phản hồi siêu tốc 0,2 giây cùng công nghệ AI/OCR nhận diện văn bản, giọng nói chính xác. Thiết bị tích hợp đa năng từ quét dịch đến tra từ điển, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc giao tiếp quốc tế và học ngôn ngữ mọi lúc, mọi nơi.

ATalk Pen 5 - Bút phiên dịch thông minh - tăng tốc học ngoại ngữ gấp 5 lần

Hành trình hỗ trợ người Việt "Tự tin ra thế giới"

Với sứ mệnh biến ngôn ngữ từ rào cản thành cầu nối, ATalk đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp người Việt làm chủ giao tiếp và tự tin hội nhập quốc tế. Không chỉ đơn thuần là một thiết bị công nghệ, ATalk mang đến giải pháp thực tiễn cho mọi đối tượng: từ những doanh nhân chủ động đàm phán tại các hội chợ toàn cầu mà không cần phiên dịch viên, đến các du học sinh, người lao động dễ dàng thích nghi với môi trường sống mới. Đặc biệt, thiết bị còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ người cao tuổi xóa bỏ e dè, tự tin giao tiếp trong những chuyến thăm thân nơi đất khách.

Chia sẻ về định hướng phát triển của thương hiệu, ông Võ Tuấn Hải – CEO ATalk cho biết: “Chúng tôi mong muốn tạo ra những thiết bị phiên dịch không chỉ phục vụ công nghệ, mà thực sự giúp người Việt tự tin bước ra thế giới, dám giao tiếp, dám kết nối và nắm bắt cơ hội.”

Chia sẻ của ông Võ Tuấn Hải (CEO ATalk) về định hướng phát triển của thương hiệu

Tại sao ATalk là lựa chọn hàng đầu hiện nay?

Sức hút của ATalk không chỉ đến từ tính năng mà còn từ sự thấu hiểu hành vi người dùng:

Độ chính xác vượt trội: Tỷ lệ dịch thuật chính xác lên đến 98%, xử lý tốt các câu hội thoại phức tạp.

Thiết kế tối giản: Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả người không rành công nghệ và người lớn tuổi.

Chế độ hậu mãi tận tâm: Là thương hiệu nội địa, ATalk cam kết bảo hành 1 đổi 1 với các lỗi từ nhà sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Tương lai của giao tiếp không rào cản

Nhìn về tương lai, ATalk không chỉ dừng lại ở một thiết bị cầm tay. Thương hiệu này đang hướng tới việc xây dựng một nền tảng giao tiếp thông minh, nơi mọi rào cản về ngôn ngữ đều bị xóa bỏ. Hành trình của ATalk chính là hành trình nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế, khẳng định rằng khi ngôn ngữ không còn là rào cản, trí tuệ và tâm hồn người Việt sẽ tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

