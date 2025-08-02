Mẹ đỡ đầu - thắp sáng tương lai

Ngày 2/8, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu – thắp sáng tương lai, gặp mặt biểu dương khen thưởng các con có thành tích học tập và rèn luyện trong năm học 2024 – 2025 và trao quà nhân dịp năm học mới. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân và 22 em nhỏ được nhận đỡ đầu cùng người thân.

Ra mắt hai cặp mẹ con: Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Tâm, con Nguyễn Duy Hiếu và mẹ đỡ đầu Lê Thị Lương, con Triệu Nguyễn Minh Hoàng.

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến sự ra mắt của hai cặp mẹ con: Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam nhận đỡ đầu con thứ 2 là Nguyễn Duy Hiếu – sinh ngày 28/7/2012, địa chỉ khu 6, xã Phù Ninh bị mồ cô cha, hoàn cảnh rất khó khăn với thời gian hỗ trợ 53 tháng, mức hỗ trợ 500.000đ/ tháng, tổng kinh phí 26,5 triệu đồng và mẹ đỡ đầu Lê Thị Lương - Chủ tịch hội đồng Thành viên - Giám đốc Công ty THHH Thương mại Khánh Mai nhận đỡ đầu con thứ 3 là Triệu Nguyễn Minh Hoàng – sinh ngày 4/5/2012, địa chỉ khu 7, thị trấn Hùng Sơn – Lâm Thao 9 (cũ), thời gian hỗ trợ 52 tháng, mức hỗ trợ 500.000đ/ tháng, tổng kinh phí 26 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh và các đại biểu trao quà cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, quỹ “Thắp sáng tương lai” là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đất Tổ nói riêng, thể hiện tấm lòng nhân ái, sự bao dung để các trẻ mồ côi có điều kiện phát triển bản thân tạo động lực để các con vươn lên trong cuộc sống. Sau gần 2 năm triển khai, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, quỹ “Thắp sáng tương lai” của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã vận động, đỡ đầu cho 27 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Hiện còn 20 em đang tiếp tục nhận hỗ trợ cho đến khi đủ 18 tuổi. Bên cạnh kinh phí, các mẹ còn tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc tinh thần cho các con như tặng quà dịp lễ, tổ chức bữa cơm gia đình... Trong năm học vừa qua, 100% các em đều đạt hạnh kiểm tốt, 10 em đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, khá, 1 em đỗ đại học và 2 em thi đỗ vào lớp 10 công lập.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà hỗ trợ cho chương trình Mẹ đỡ đầu và Quỹ Thắp sáng tương lai của Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trao quà hỗ trợ cho chương trình.

Đây là minh chứng rõ nét về hiệu quả bền vững của hành trình “thắp sáng tương lai” đầy yêu thương, nhân văn. Tại chương trình, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trực tiếp trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho chương trình, các mẹ trao và kinh phí hỗ trợ các con trong quý III và quý IV năm 2025, thể hiện sự đồng hành lâu dài cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tổ chức trao thưởng cho 22 em học sinh đạt kết quả cao trong học tập năm học 2024 - 2025.

Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh và các đại biểu tham dự chụp ảnh cùng các con được Hội Nữ doanh nhân tỉnh nhận đỡ đầu.

Tỉnh Phú Thọ cũ có 1.447 trẻ mồ côi được hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu về vật chất và tinh thần, các cấp Hội đã kết nối và đỡ đầu 440 trẻ hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng (mức hỗ trợ từ 500.000đ – 1.000.000đ đồng/ tháng/ cháu; hỗ trợ kinh phí học tập từ 3 – 5 triệu đồng/ năm học đến năm 18 tuổi; tặng sổ tiết kiệm từ 10 – 50 triệu đồng).

Vĩnh Hà