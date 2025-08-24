Mở bán vé trực tuyến xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ

Ngày 24/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố các hình thức phát hành vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 được tổ chức trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ 3-9/9 tới đây.

Thông báo phát hành vé từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo công bố của VFF, vé xem thầy trò HLV Kim Sang -Sik thi đấu trên SVĐ Việt Trì gặp Đội tuyển U23 Bangladesh 20h ngày 3/9, U23 Singapore 20h ngày 5/9 và U23 Yemen cũng vào lúc 20h ngày 9/9 trên SVĐ Việt Trì sẽ có 3 mệnh giá gồm: 300 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và 100 nghìn đồng, được bán theo 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

Đối với hình thức trực tuyến, vé sẽ được bán trong 3 đợt độc quyền trên ứng dụng OneU. Trong đó, đợt 1 từ 9h00 ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8 hoặc đến khi hết vé; đợt 2 từ 00h00 ngày 28/8 đến 23h59 ngày 2/9 hoặc đến khi hết vé; đợt 3 từ 00h00 ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9 hoặc đến khi hết vé. Người hâm mộ cả nước và khán giả quốc tế khi mua vé trực tuyến qua ứng dụng OneU lưu ý lựa chọn mục “Mua vé” và thanh toán bằng hình thức ví điện tử VinID Pay, thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint...

SVĐ Việt Trì sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa cho hành trình đến với Vòng Chung kết của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Vé trực tuyến khi mua thành công sẽ được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký trong thời gian dự vé dự kiến từ ngày 28/8. Người hâm mộ cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu; trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, vé mua trực tuyến sẽ được trả duy nhất từ 8h00 đến 17h00 các ngày 3/9, 5/9 và 9/9 tại Bưu cục 291110 KHL Phú Thọ. Số nhà 1172 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại hỗ trợ: 0965381468.

Với phương thức bán vé trực tiếp tại địa điểm thi đấu là SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức sẽ có thông báo đến người hâm mộ sớm nhất ngay khi có phương án phát hành chính thức.

Đại Nguyễn