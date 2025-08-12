Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mở đường dây nóng nhận tin báo về vụ lừa đảo tiền ảo Paynetcoin

Ngày 12/8, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo đề nghị công dân có thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Mở đường dây nóng nhận tin báo về vụ lừa đảo tiền ảo Paynetcoin

Công an tỉnh Phú Thọ mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin. (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cụ thể, người dân có thể liên hệ thông qua 2 số điện thoại được công khai: 0692.645.133 và 0393.817.910 (Điều tra viên Lê Xuân Trường) hoặc trình báo trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Như thông tin được công bố trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép. Cầm đầu bởi Nguyễn Văn Hạ và đồng bọn, nhóm này đã sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lập trình đồng tiền ảo mang tên PaynetCoin (PAYN). Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo và huy động hàng tỷ USD từ hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội danh “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng đã phong tỏa và kê biên nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho các bị hại và khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo.

Thùy Trang


Thùy Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan Tiền ảo Đường dây nóng Cung cấp thông tin đường Trần Phú An ninh Đầu tư Việt Trì
