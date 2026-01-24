Món ăn tốt cho huyết áp và cân nặng ít người biết

Khoai tây và rau cần là những nguyên liệu quen thuộc trong thực đơn. Khi kết hợp, món ăn dân dã này không chỉ thanh mát mà còn giúp giảm huyết áp, “quét” mỡ thừa vùng bụng hiệu quả. Vậy thực hư món canh này có tác dụng thế nào?

Món ăn được kết hợp từ khoai tây và rau cần, hai loại thực phẩm này nấu cùng nhau tạo nên một món canh cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

Khoai tây: Chứa hàm lượng kali cao (cao hơn cả chuối), giàu vitamin C, B6 và chất xơ. Đặc biệt, khoai tây chứa tinh bột kháng giúp no lâu và tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Rau cần (rau cần ta): Nổi tiếng với khả năng hạ huyết áp nhờ hợp chất phtalides giúp thư giãn các cơ mạch máu. Rau cần cũng chứa nhiều nước, vitamin K và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

1. Canh khoai tây rau cần có tác dụng gì?

Canh khoai tây rau cần giúp giảm huyết áp và giảm cân.

Hỗ trợ giảm huyết áp: Tác dụng nổi bật nhất của canh khoai tây nấu rau cần chính là khả năng ổn định huyết áp. Kali trong khoai tây giúp đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể, làm giảm áp lực lên thành mạch.

Hợp chất Apigenin trong rau cần có tác dụng giãn mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Sử dụng món canh này thường xuyên là cách tự nhiên nhất để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay tai biến mạch máu não.

Hỗ trợ giảm cân: Nếu đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon miệng vừa không lo tăng cân, đây chính là lựa chọn số 1. Khoai tây cung cấp năng lượng vừa đủ nhưng lại tạo cảm giác no rất lâu, giúp hạn chế ăn vặt. Rau cần đóng vai trò như một chất "quét" mỡ thừa, kích thích tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất.

Giải độc cơ thể và làm đẹp da: Rau cần có tính mát, giúp lợi tiểu, hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố hiệu quả. Vitamin C dồi dào từ khoai tây giúp kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ từ bên trong.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cả hai nguyên liệu giúp ngăn ngừa táo bón, làm sạch đường ruột và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

2. Cách nấu canh khoai tây rau cần giữ trọn dinh dưỡng

Để món canh phát huy tối đa tác dụng, khâu chế biến cực kỳ quan trọng. Bạn có thể tham khảo công thức sau:

Nguyên liệu:

2 củ khoai tây vừa.

1 nắm rau cần.

Thịt bằm hoặc sườn (tùy chọn để tăng vị ngọt).

Gia vị: Hành mùi hoặc thì là tùy khẩu vị, muối, tiêu (hạn chế dùng nhiều hạt nêm/mì chính nếu nấu cho người tăng huyết áp).

Thực hiện:

Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, ngâm nước muối để không bị thâm. Rau cần rửa sạch, cắt khúc.

Phi thơm hành, cho thịt bằm vào xào săn. Sau khi xào thịt bằm, bạn có thể cho khoai tây vào xào cùng khoảng 2 phút với một chút muối trước khi thêm nước. Việc này giúp miếng khoai đậm đà từ bên trong và không bị nát vụn khi ninh.

Cho khoai tây vào ninh đến khi chín mềm. Lưu ý, khi nước sôi, hãy nhớ hớt sạch bọt để nước canh được trong và thơm hơn.

Cuối cùng cho rau cần vào, hành thì là, chờ nước sôi bùng lên thì tắt bếp ngay. Không nấu rau cần quá lâu sẽ làm mất vitamin và độ giòn.

3. Những lưu ý quan trọng khi ăn canh khoai tây rau cần

Dù món canh khoai tây nấu rau cần rất tốt nhưng cần ghi nhớ những điều sau để tránh phản tác dụng:

Không dùng khoai tây mọc mầm: Khoai tây mọc mầm chứa chất độc Solanine cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ngộ độc cấp tính.

Người huyết áp thấp nên hạn chế: Vì rau cần hạ huyết áp rất mạnh, người có cơ địa huyết áp thấp không nên ăn quá nhiều món này.

Đối với người bị sỏi thận: Rau cần chứa oxalates, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn đang trong quá trình điều trị sỏi thận nặng.

Lựa chọn rau sạch: Rau cần thường được trồng ở vùng nước, dễ nhiễm ký sinh trùng. Hãy đảm bảo rửa sạch và nấu chín.

4. Có nên đưa canh khoai tây rau cần vào thực đơn hàng tuần?

Với chi phí rẻ, nguyên liệu dễ tìm nhưng mang lại lợi ích cho sức khỏe, canh khoai tây rau cần xứng đáng có mặt trong bữa cơm của mọi gia đình Việt, đặc biệt là các gia đình có người lớn tuổi hoặc người đang thực hiện chế độ eat-clean.

Nếu muốn có một trái tim khỏe mạnh, huyết áp ổn định và một vóc dáng thon gọn, đừng bỏ qua món canh tuyệt vời này.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)