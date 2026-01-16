Món rau rẻ tiền tốt cho sức khỏe nên dùng trong mùa đông

Bắp cải, loại rau quen thuộc trong bữa ăn, được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, giúp tăng miễn dịch trong thời tiết lạnh của mùa đông.

Dưới đây là một số lợi ích khi ăn bắp cải trong mùa đông:

1. Bắp cải giàu vitamin C

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của bắp cải là hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây là vi chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn - những nguyên nhân phổ biến gây cảm cúm, viêm họng, viêm đường hô hấp trong mùa đông.

Việc bổ sung bắp cải thường xuyên trong bữa ăn giúp cơ thể duy trì sức đề kháng ổn định, giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết lạnh kéo dài.

2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Theo quan điểm y học cổ truyền, bắp cải có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa trong mùa lạnh. Khi nhiệt độ xuống thấp, hoạt động của hệ tiêu hóa thường chậm lại, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Các món như canh bắp cải, bắp cải luộc hay xào nóng không chỉ dễ ăn mà còn giúp dạ dày hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế các rối loạn tiêu hoá thường gặp trong mùa đông.

3. Giàu chất xơ, phòng táo bón

Vào mùa đông, nhiều người có xu hướng uống ít nước và ăn ít rau xanh, dẫn đến tình trạng táo bón. Bắp cải chứa nhiều chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Nhờ đó, việc bổ sung bắp cải vào thực đơn mùa đông giúp phòng ngừa táo bón, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tạo cảm giác nhẹ bụng, dễ chịu.

4. Cung cấp khoáng chất giúp giữ ấm cơ thể

Bắp cải chứa các khoáng chất như kali, canxi và magie, những yếu tố quan trọng giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tuần hoàn máu. Khi lưu thông máu tốt, cơ thể sẽ giữ ấm hiệu quả hơn trong thời tiết lạnh.

Ngoài ra, các khoáng chất này còn góp phần hạn chế tình trạng mệt mỏi, đau nhức cơ thể, những biểu hiện thường gặp trong mùa đông.

5. Hỗ trợ phòng bệnh mạn tính

Bắp cải giàu các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và sulforaphane. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Việc ăn bắp cải thường xuyên trong mùa đông không chỉ giúp phòng các bệnh nhiễm lạnh thông thường mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Luộc, hấp hoặc xào giúp bắp cải dễ tiêu hóa hơn và hạn chế kích ứng đường ruột trong mùa lạnh.

6. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng mùa lạnh

Mùa đông thường khiến nhiều người ăn nhiều hơn và ít vận động, dẫn đến tăng cân. Bắp cải có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu mà không cung cấp quá nhiều năng lượng.

Nhờ đó, bắp cải là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn duy trì cân nặng ổn định trong mùa lạnh mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất.

Lưu ý khi ăn bắp cải vào mùa đông

Mặc dù bắp cải mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần lưu ý:

- Không ăn quá nhiều bắp cải sống: Bắp cải giàu chất xơ và hợp chất sinh hơi, có thể gây đầy hơi, chướng bụng, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Với món salad bắp cải tím dù ăn thường xuyên cũng cần điều độ về thời gian và số lượng.

- Người mắc bệnh tuyến giáp cần thận trọng: Bắp cải chứa goitrogen, chất có thể ảnh hưởng đến hấp thu i-ốt và chức năng tuyến giáp, đặc biệt khi khẩu phần thiếu i- ốt. Nấu chín giúp giảm tác động này.

- Ưu tiên chế biến chín: Luộc, hấp hoặc xào giúp bắp cải dễ tiêu hóa hơn và hạn chế kích ứng đường ruột trong mùa lạnh.

- Đa dạng hóa rau xanh: Kết hợp nhiều loại rau khác nhau giúp đảm bảo cân bằng vi chất, hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe chuyển hóa.

Bắp cải là loại rau bình dân nhưng sở hữu nhiều giá trị dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong mùa đông.

Nhờ giàu vitamin C, chất xơ, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, bắp cải giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giữ ấm cơ thể và phòng ngừa bệnh tật. Việc bổ sung bắp cải vào thực đơn mùa lạnh không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú, ngon miệng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

TS biên soạn theo suckhoedoisong.vn