Môn thi đầu tiên tại Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Bôi: 8 học sinh vắng, không có thí sinh vi phạm quy chế

Ngày 1/6, cùng với các địa phương trong tỉnh, tại Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Bôi, hơn 600 thí sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, với môn thi đầu tiên - Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Các thí sinh đến dự thi vào lớp 10 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Bôi từ sớm.

Đây là năm đầu tiên Phú Thọ tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập tỉnh. Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Bôi có 26 phòng thi với 622 thí sinh đăng ký dự thi, gồm: 572 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thi vào Trường THPT Kim Bôi, số còn lại đăng ký nguyện vọng vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Kim Bôi và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kim Bôi.

Các thí sinh tranh thủ kiểm tra lại số báo danh, phòng thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trường THPT Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó, xác định rõ phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh, phương án lựa chọn môn học và xếp lớp. Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi thông qua hội nghị cha mẹ học sinh, các buổi sinh hoạt dưới cờ, Fanpage Đoàn trường và các nhóm Zalo, Facebook của cán bộ, giáo viên.

Các thí sinh được lực lượng tình nguyện tiếp sức, hỗ trợ.

Nhà trường cũng chủ động phối hợp với UBND xã Kim Bôi, Công an xã, Trạm Y tế xã, đơn vị điện lực và các khu dân cư trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đồng thời, tiếp nhận, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác tuyển sinh.

Các học sinh động viên nhau có một kỳ thi thành công.

Về cơ sở vật chất, nhà trường bố trí riêng một phòng bảo quản đề thi, bài thi với đầy đủ camera giám sát, hệ thống lưu điện, 2 tủ sắt chuyên dụng và khu vực trực bảo vệ 24/24 giờ. Hệ thống lưu điện có thể duy trì hoạt động trong 5 giờ khi mất điện; đồng thời bố trí 2 máy phát điện dự phòng công suất 5kW để xử lý các tình huống phát sinh.

Các phòng thi được chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhà trường niêm phong các khu vực không sử dụng, ngắt kết nối internet tại các khu vực liên quan và vận động người dân xung quanh phối hợp bảo đảm môi trường thi cử nghiêm túc.

Hội đồng coi thi Trường THPT Kim Bôi chuẩn bị các bước cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Giám thị hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện các thủ tục trước khi làm bài.

Bên cạnh đó, các phương án phòng, chống cháy nổ, mưa bão, bảo đảm điện, nước, an toàn thực phẩm, y tế và giao thông cũng được xây dựng chi tiết, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Các phụ huynh đồng hành cùng con em trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hội đồng coi thi trường THPT Kim Bôi.

Trong buổi sáng, tại Hội đồng thi trường THPT Kim Bôi có 8 học sinh không có mặt để tham gia môn thi đầu tiên. Quá trình tổ chức môn thi đầu tiên diễn ra an toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Mạnh Hùng