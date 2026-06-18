Một trong những tính năng thú vị nhất của Google Earth vừa được miễn phí

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Google vừa công bố một tính năng mới hấp dẫn và miễn phí cho người dùng, đó là trình mô phỏng chuyến bay tích hợp trong ứng dụng Google Earth.
Người dùng Google Earth có thể trải nghiệm miễn phí khả năng bay lượn ngay trên trình duyệt, bao gồm cả Google Chrome và Safari của Apple. Mặc dù không phải là mới nhưng đây là lần đầu tiên Google cung cấp trình mô phỏng chuyến bay trực tuyến mà không cần tải xuống phần mềm.
Người dùng có thể “đóng vai phi công” bằng công cụ miễn phí trên Google Earth
Trước đó, tính năng này đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2007, tuy nhiên yêu cầu người dùng phải cài đặt phần mềm. Phiên bản thử nghiệm hiện tại cho phép người dùng điều khiển máy bay bằng chuột và bàn phím.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 12/6, Google cho biết trình mô phỏng chuyến bay này được thiết kế “chỉ để giải trí” và đi kèm với nhiều tính năng mới khác trong phiên bản web của Google Earth.
Hướng dẫn sử dụng trình mô phỏng chuyến bay trên Google Earth
Để thực hiện điều này, bước đầu tiên mà người dùng cần làm là truy cập vào trang web Google Earth trước khi nhấp vào mục Khám phá Earth. Sau đó, chọn Công cụ và nhấp vào Chế độ mô phỏng máy bay. Ở giao diện hiện ra, người dùng có thể sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để điều khiển máy bay. Người dùng cũng có thể điều chỉnh tốc độ bằng thanh trượt hoặc các phím Page Up và Page Down.
Sự ra mắt của trình mô phỏng này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với 5,5 triệu lượt xem video trên X. Tuy nhiên, không ít người dùng đã gặp khó khăn trong việc điều khiển máy bay. Một số bình luận cho biết họ đã “làm rơi quá nhiều máy bay” trong khi một số khác lại tỏ ra hào hứng với trải nghiệm này, thậm chí khoe khoang về việc “đâm máy bay phản lực vào nhà mình với độ phân giải 4K”.
Để biết thêm thông tin chi tiết, người dùng có thể tham khảo trang thông tin của Google về chương trình mô phỏng chuyến bay.
Theo vov.vn
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