Mường Vang chi trả tiền bồi thường Dự án tái định cư cho 152 hộ ở Quý Hoà

Ngày 29/8, UBND xã Mường Vang đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa.
Khu tái định cư Quý Hòa có diện tích khoảng 33,6 ha, nằm trên địa bàn xã Quý Hòa (cũ). Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.300 tỉ đồng. Trong đó chi phí xây dựng hơn 930 tỉ đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 50 tỉ đồng,... Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất tái định cư Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung và Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồ Khả.
Trong tổng số 154 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, đến nay đã có 152 hộ nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ, đạt tỷ lệ 98,7%, với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Việc chi trả được tiến hành công khai, minh bạch, đúng chính sách pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và sự đồng thuận của nhân dân.
Cán bộ xã Mường Vang chi trả bồi thường cho người dân trong diện thu hồi đất thực hiện dự án
Dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa là công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Sau sáp nhập, xã Mường Vang luôn quan tâm kế thừa, giải quyết đầy đủ quyền lợi chính đáng của nhân dân Quý Hòa cũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Buổi chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ dự án và tạo tiền đề sớm đưa công trình vào phục vụ đời sống cộng đồng.
Đinh Thắng
