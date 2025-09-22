Năm học mới ở Trường Tiểu học Tân Phượng

Trường Tiểu học Tân Phượng - nguyên là khu B của Trường cấp 1 xã Chí Đám đã được thành lập theo Quyết định số 96 ngày 18/7/1994 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phú. Tên trường được ghép từ tên hai hợp tác xã ngày ấy là Tân Hoà và Phượng Hùng với ý nghĩa “Tân” là mới, “Phượng” là đẹp. Hơn 30 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm, nhà trường đã có những thay đổi toàn diện cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong hoạt động dạy và học.

Ôn lại kỷ niệm hơn 30 năm trước, những ngày mới thành lập, trường chỉ là những lớp học được dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường, mỗi năm qua đi, nhà trường lại có những thay đổi mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, nhà trường được UBND xã Chí Đám đầu tư gần 15 tỷ đồng để nâng cấp và hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan sư phạm với cây xanh, bồn hoa, pano áp phích, tạo nên một không gian học tập đầy cảm hứng.

Trường Tiểu học Tân Phượng được xây dựng khang trang, hiện đại

Không chỉ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng ngày càng được nâng cao. Nhiều năm liền, Trường Tiểu học Tân Phượng khẳng định vị thế tốp đầu giáo dục tiểu học của huyện Đoan Hùng (cũ). Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, tiêu biểu luôn của nhà trường luôn đạt trên 45%. Trường có nhiều em đạt giải cấp Quốc gia trong các kỳ thi năng khiếu, các cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp, của ngành.

Năm học 2024 – 2025, trường có 17 giải Violympic Quốc gia (gồm 2 Huy chương Bạc; 5 Huy chương Đồng và 10 giải Khuyến khích). Cấp tỉnh có 101 giải Violympic - Trạng nguyên Tiếng Việt (với 36 giải Nhất, 33 giải Nhì, 27 giải Ba và 25 giải Khuyến khích).

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên: Tự đánh giá theo chuẩn cuối năm học, 100% cán bộ quản lý và và giáo viên xếp loại khá trở lên (Tốt chiếm 50%). Xếp loại viên chức cuối năm học 100% được xếp loại từ hoàn thành tốt trở lên trong đó hoàn thành xuất sắc chiếm tỉ lệ 20%. 100% giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên đạt giải xuất sắc giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm học 2024-2025, tập thể nhà trường và cá nhân thầy hiệu trưởng đã vinh dự được nhận giấy khen tiêu biểu ngành giáo dục Phú Thọ giai đoạn 2020-2025.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tài - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường. Dù ở thời kỳ, giai đoạn nào, các thầy cô đều nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ, Trường Tiểu học Tân Phượng luôn chú trọng giáo dục toàn diện, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phát triển phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự học và sáng tạo cho học sinh.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như Ngày hội STEM, Hội chợ tuổi thơ, vẽ tranh, báo tường, kể chuyện Bác Hồ, Rung chuông vàng... được tổ chức thường xuyên nhằm khơi dậy đam mê học tập và năng lực xã hội cho các em.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội hoá, nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh về cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục, từ đó xây dựng mối liên kết bền vững giữa gia đình – nhà trường – xã hội...

Các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ học tập

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 15 lớp với 443 học sinh; 15 phòng học và 5 phòng chức năng. Các phòng học đều được lắp máy chiếu và điều hoà; 100% học sinh tham gia học 2 buổi trên ngày; trên 95% học sinh tham gia bán trú.

Năm học này, nhà trường đề ra một số mục tiêu như: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động các hoạt động xã hội hoá giáo dục; phấn đấu và giữ vững các danh hiệu đã đạt được...

Với mục tiêu rõ ràng, trường cũng đề ra một số giải pháp cần thực hiện như: Chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân để tạo ra nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục.

Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đổi mới phong cách quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tăng cường và làm tốt công tác tự kiểm tra nội bộ; đánh giá phân loại đội ngũ chính xác để có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình mới.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Phượng chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nhà trường

Thường xuyên thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với mục tiêu “Chất lượng là danh dự của nhà trường”; khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các sân chơi trí tuệ và các hội thi như: Tiếng Anh IOE qua mạng, Olympic Toán Tiếng Việt và các môn học, Trạng Nguyên Tiếng Việt... Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các di tích lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông cũng như tìm hiểu những nét văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc Việt Nam...

Hoà trong không khí cải cách, đột phá từng ngày của tỉnh và đất nước, Trường Tiểu học Tân Phượng quyết tâm tiếp nối truyền thống, đổi mới sáng tạo, giữ vững niềm tin và thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao quý - ươm mầm tri thức cho lớp lớp thế hệ học sinh.

Vĩnh Hà