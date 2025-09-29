Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Trong tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đồng chí Đặng Công Hoà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương tập trung làm rõ những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đồng chí đề xuất giải pháp gắn đổi mới nội dung, phương pháp dạy học với phát huy nguồn lực tại chỗ, từ đó xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước.

Đồng chí Đặng Công Hoà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương phát biểu tham luận tại Đại hội

Theo thông tin từ đồng chí Đặng Công Hoà, xã Tam Dương sau sáp nhập có mạng lưới trường lớp ổn định; 14/15 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tỷ lệ đạt chuẩn cao; chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục THCS được duy trì và chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, giáo dục xã Tam Dương còn nhiều khó khăn, hạn chế: Hệ thống cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt nhu cầu, một số trường còn thiếu phòng chức năng, nhà giáo dục thể chất; thiết bị dạy học chưa đồng bộ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ đối với cấp tiểu học, THCS; cán bộ quản lý còn tâm lý ngại đổi mới, chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong điều hành công việc, chưa thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu đơn vị về định hướng, dẫn dắt; kết quả hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng số... chưa thật sự hiệu quả, tính lan tỏa chưa cao.

Năm học 2025 - 2026, năm học đầu tiên cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới, Đảng bộ xã Tam Dương xác định phương châm hành động là "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", đồng thời đề ra một số giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở địa phương.

Cụ thể: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã sớm ban hành nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động với quyết tâm chính trị cao để phát triển giáo dục xã Tam Dương.

Học sinh Trường THCS Tam Dương nỗ lực thi đua học tập tốt

Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong việc giảng dạy. Chỉ đạo lồng ghép chương trình chuyển đổi số trong các hoạt động, xây dựng mô hình quản trị trường học công khai, minh bạch, hiệu quả; ứng dụng chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, tiên phong, đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả cao về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Tiếp tục ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. Đồng thời làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường truyền thông, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, khơi dậy niềm tin và khát vọng học tập trong toàn xã.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống. Xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, trang bị kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng sống an toàn trong môi trường số. Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ năng khiếu, thể thao, nghệ thuật, để học sinh phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Việt Hà – Vĩnh Hà – Phương Thanh