Nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 2/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành phần thảo luận.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao; chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành 12/13 nhiệm vụ có thời hạn và 43/43 nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu ban hành trên 1.600 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; thực hiện công tác cán bộ đối với trên 900 lượt cán bộ, kết nạp 3.272 đảng viên mới, hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu cho trên 265.000 đảng viên, tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 94,11%.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 26 đoàn giám sát tại 100% xã, phường, ban hành kết luận giám sát đối với 10 tổ chức đảng, tiếp nhận và xử lý 133 đơn thư; đồng thời triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm soát tài sản, thu nhập theo kế hoạch.

Công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục đổi mới, tổ chức thành công việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát huy hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”.

Trong lĩnh vực nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu tổ chức 5 cuộc tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, tham mưu xử lý 819 đơn gửi đến Tỉnh ủy và tiếp nhận 263 đơn gửi Ban Nội chính; theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; thẩm tra, thẩm định 382 tờ trình, đề án; theo dõi 272 nhiệm vụ trên hệ thống của Trung ương, duy trì tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình trên 94%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy và hệ thống chính trị.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại 150/152 đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị vận hành 4 thủ tục hành chính số. Các công tác quản trị, hậu cần phục vụ cấp ủy tiếp tục được bảo đảm chặt chẽ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo cáo kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Trung ương và chương trình công tác của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc được phân công phụ trách; yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý là phải tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời nhận diện, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bất cập phát sinh, đặc biệt là những vướng mắc sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai đồng bộ 3 trục “Tổ chức bộ máy - Chức năng, nhiệm vụ - Cán bộ”, sớm hoàn thiện danh mục vị trí việc làm gắn với chấm điểm KPI, áp dụng mô hình OKR - một phương pháp quản trị chiến lược được sử dụng để thiết lập, theo dõi và đo lường các mục tiêu đặt ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bảo đảm hoàn thành 100% cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, đôn đốc xử lý hạn chế sau giám sát tại 148 xã, phường. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, chủ động định hướng dư luận trên không gian mạng và nắm chắc tình hình dư luận xã hội.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ cấp ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung; bảo đảm công tác tài chính, tài sản, văn thư, lưu trữ và điều kiện hoạt động của các cơ quan Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo kết luận, bổ sung các nội dung góp ý của đại biểu để tổ chức triển khai thực hiện.

Đức Anh