Nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm chất lượng dạy và học sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tình hình triển khai xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ.

Tính đến ngày 5/9/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Tổng số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 (giảm 18.975 đầu mối, tương ứng 50,6%), vượt xa mục tiêu tối thiểu 30% đã đề ra.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được sắp xếp lại nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp giảng dạy. Cả nước giảm 31.880 cán bộ quản lý (giảm 35,4%), trong đó 28.217 người được chuyển sang công tác giảng dạy. Đội ngũ nhân viên kế toán, văn thư, thủ quỹ giảm 9.871 người (giảm 20,5%). Đến nay, tổng số giáo viên toàn quốc là 1.081.727 người. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên và xảy ra tình trạng thừa cục bộ 12.767 giáo viên.

Hiện nay, cả nước có 13.518 cơ sở giáo dục tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu, điểm trường (chiếm 72,9%) và 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học. Nhìn chung, công tác sắp xếp đã góp phần giảm mạnh đầu mối, kiện toàn tổ chức. Các điểm trường cần thiết tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.

Việc tổ chức lại đã phát sinh một số bất cập khi quy mô nhiều trường trở nên quá lớn (5.749 cơ sở đạt hoặc vượt ngưỡng quy mô, trong đó 114 cơ sở có trên 100 lớp), đặt ra bài toán mới về phân cấp, ủy quyền và quản trị nhà trường.

Công tác bố trí lại đội ngũ còn vướng mắc. Tính đến ngày 30/9/2026 vẫn còn 868 cán bộ quản lý dự kiến chuyển sang giảng dạy, 151 cán bộ quản lý và 2.797 nhân viên chưa có phương án bố trí cụ thể.

Về dự án xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 229 xã biên giới thuộc 21 tỉnh, thành phố (tổng vốn đầu tư trên 55.700 tỷ đồng): Giai đoạn 1 đã khởi công 108 trường (40 trường đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027); giai đoạn 2 đã khởi công, động thổ 121 trường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những vướng mắc trong quản trị trường quy mô lớn, bàn giải pháp khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ cũng như cơ chế tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trường nội trú biên giới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ các trường quy mô lớn, nhiều cấp học, địa bàn rộng để có phương án quản trị phù hợp, hoàn thành ngay trong tháng 10/2026. Tập trung giải quyết dứt điểm phương án bố trí đối với số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn tồn đọng, bảo đảm đúng vị trí việc làm và nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả vận hành sau sắp xếp; sớm hoàn thiện hướng dẫn về quản trị, phân cấp, xử lý tài chính, tài sản công. Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất chính sách đối với lực lượng dư thừa không bố trí được vị trí việc làm phù hợp.

Về dự án xây dựng trường nội trú biên giới, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 và bảo đảm hoàn thành toàn bộ giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phú Thọ ngay sau hội nghị toàn quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Trung ương. Các nhà trường đã từng bước ổn định bộ máy, duy trì tốt nền nếp dạy và học.

Nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo phải chủ động, linh hoạt hơn trong quản trị và bố trí lực lượng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Nội vụ và các địa phương rà soát kỹ thực trạng biên chế, nhu cầu từng cấp học, môn học; điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu một cách hợp lý, khoa học. Phương án điều chỉnh phải được tính toán đồng bộ, thống nhất nhằm giải quyết triệt để tình trạng mất cân đối đội ngũ, bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ